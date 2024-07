Lacco, i ruoli suppletivi Tari dal 2021 al 2023

Mazzate da Tari per i contribuenti lacchesi. Il responsabile del Settore II Finanziario-Tributi dott. Domenico Barbieri ha approvato il ruolo suppletivo relativo agli anni 2021, 2022 e 2023. In determina richiama le delibere del Consiglio comunale che approvavano le tariffe per gli anni in questione, come pure il Regolamento Tari approvato a maggio 2023 e il Regolamento Generale delle entrate comunali, approvato a novembre 2021. Elaborati i ruoli, Barbieri li ha quindi approvati e resi esecutivi. L’importo complessivo ammonta a 19.382 euro, di cui 922,95 per addizionale provinciale, così ripartiti: anno 2021 1.935 euro; 2022 4.356 euro; 2023 13.091 euro.

Somme non cospicue, in sostanza. La stessa determina stabilisce che il pagamento dovrà avvenire in tre rate con scadenza 31/07/2024, 30/09/2024 e 30/11/2024 o in un’unica soluzione entro il 31/07/2024. Viene precisato che «nel caso la notifica degli atti di cui alla lista allegata non sarà effettuata entro la data di scadenza indicata al punto, il contribuente potrà effettuare il pagamento, senza aggiunta di alcun onere, entro 10 giorni dalla data di notifica dell’avviso». Il Comune si avvarrà della procedura coattiva prevista dalla normativa nei confronti dei contribuenti risultati morosi nel pagamento di quanto dovuto nei termini previsti dalla legge.