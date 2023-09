Lacco Ameno, l’area giochi alla 167 sarà intitolata a Nello Migliaccio “Carosello”

L’Amministrazione comunale di Lacco Ameno ha deciso di intitolare l’area giochi alla “167” a Nello Migliaccio, il popolare e mai dimenticato Carosello, calciatore, allenatore e maresciallo della Polizia Municipale. L’iniziativa è stata ufficialmente approvata dalla Giunta e in premessa si ricorda l’istituzione dell’area, evidenziando che il Comune, «nel più ampio quadro del processo di riqualificazione dei servizi al cittadino e della valorizzazione dei propri siti, soprattutto a seguito del sisma del 21.8.2017 e della pandemia da Covid 19, con le conseguenti misure restrittive che hanno determinato gravi danni alla socialità e ai rapporti tra giovani, ha inteso realizzare un’area ludica-parco giochi e di intrattenimento di rilevante interesse in via Pannella, zona 167».

Aggiungendo che «sin dal suo insediamento, la nuova Amministrazione ha messo in campo una serie di iniziative per dare impulso alla crescita del territorio, per adeguare la sua offerta alle sfide della contemporaneità e alle domande espresse dalla collettività mediante la valorizzazione delle risorse del territorio per rafforzare le potenzialità anche dei siti periferici».

L’obiettivo è dunque «quello di rendere l’area c.d. zona 167 un luogo vivo di aggregazione e incontro per tutte le generazioni e confronto, uno spazio civico in grado di indurre affezione, curiosità e coinvolgimento in ogni frequentatore».

Premessa importante per concretizzare l’intitolazione, la circostanza che «la predetta area ludica-parco giochi in zona 167 è recintata, ben identificata e pertanto per la sua struttura può assumere una sua distinta denominazione, senza che ne risulti alterata l’area di circolazione sulla quale si affaccia».

E’ stata una decisione della intera Amministrazione comunale, quella di intitolare l’area «alla memoria di Aniello Migliaccio, noto come Nello Carosello, sportivo molto noto ed apprezzato dalla comunità dell’intera isola d’Ischia sia per il personale impegno agonistico che per aver seguito e formato i più giovani sportivi, nel segno dei valori del sacrificio, della lealtà, dell’amicizia, e poi storico vigile urbano del Comune di Lacco Ameno sempre ligio al proprio dovere e stimato dalla cittadinanza, prematuramente e tristemente deceduto in Tolosa (Francia) in data 14.6.2009 a causa di una letale malattia, quand’era ancora in servizio presso l’Ente locale». Ricordando «il sempre costante impegno sociale profuso da Aniello Migliaccio in ambito sportivo, sociale e lavorativo».

La normativa prevede che le aree cittadine possano essere intitolate a persone che siano decedute da almeno 10 anni e dunque la Giunta ha approvato all’unanimità, stabilendo che l’area in questione assuma la denominazione di «Area Giochi Nello Migliaccio “Carosello”» con l’apposizione di apposita targa.

L’effettiva intitolazione, nel corso di una cerimonia che sarà senza alcun dubbio densa di commozione, avverrà solo dopo che sarà pervenuta l’autorizzazione già richiesta, come è prassi, alla Prefettura di Napoli.