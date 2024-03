La VA Marconi alla finale del concorso “Parlawiki – Costruisci il vocabolario della democrazia”

Tutte le classi quinte del Primo Circolo di Ischia hanno partecipato con un proprio elaborato al concorso “Parlawiki – Costruisci il vocabolario della democrazia”. Ogni classe, supportata dalle insegnanti, ha lavorato su una parola chiave tra quelle proposte dal bando di concorso: parlamento, voto, deputato, aula, assemblea, legge, partecipazione, maggioranza e opposizione, discussione, Costituzione, democrazia, partito, referendum, Presidente.

Una commissione, composta dai rappresentanti della Camera dei deputati e del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha selezionato i 5 elaborati finalisti per la sezione primaria e secondaria di primo grado. Tra gli elaborati è stato selezionato anche quello della classe VA Marconi sulla parola “partecipazione” e che partecipa alla votazione on line che si terrà dall’1 al 14 aprile per decretare il video vincitore.

IL CONCORSO

La Camera dei Deputati ha promosso in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del merito il Progetto – Concorso “Parlawiki – Costruisci il vocabolario della democrazia”, rivolto alle classi quinte della scuola primaria ed alla scuola secondaria di primo grado. Attraverso questa iniziativa si intende sollecitare una riflessione anche tra gli studenti più giovani su parole chiave della democrazia, per sottolineare l’importanza della partecipazione attiva di tutti i cittadini alla vita democratica. Gli studenti predispongono un lavoro multimediale su una delle parole chiave indicate nel bando di concorso. Una selezione di elaborati, cinque per la scuola primaria e cinque per la scuola secondaria di primo grado, viene pubblicata sul portale “giovani.camera.it” e sottoposta a votazione on line da parte degli utenti per l’individuazione delle classi vincitrici, una per ciascuno dei due ordini. Gli elaborati vincitori vengono premiati durante una manifestazione che si svolge a Palazzo Montecitorio entro la fine dell’anno scolastico.

Dal 1° aprile è possibile votare online l’elaborato ischitano tra i cinque finalisti per il Concorso Parlawiki 2023-24

LA VOTAZIONE

I lavori selezionati sono pubblicati al seguente link. Dal 1° al 14 aprile 2024 avrà luogo la votazione online per individuare la classe vincitrice per ciascuna categorie