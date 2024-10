La Realtà della realtà, alla Colombaia la mostra di Orlano Faiola

Sabato 12 e domenica 13 ottobre, l’isola d’Ischia sarà teatro di un evento significativo presso La Colombaia di Forio. Nella storica dimora di Luchino Visconti, il Fondo Ambiente Italiano (FAI), che si occupa della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano, riproporrà il concetto di “patrimonio culturale” e di Ambiente in senso lato attraverso un incontro mirato ad esplorare i confini tra arte, filosofia e comunicazione.

In questo contesto, il fotografo Orlando Faiola presenterà la mostra “La Realtà della Realtà”, un’esperienza visiva ed emotiva che invita a riflettere sulla natura della realtà e sulla sua rappresentazione fotografica.

l’autore

Fotografo autodidatta, Orlando Faiola padroneggia l’arte di catturare la realtà attraverso la sua lente. Nato nel 1982 a Napoli, la passione per la fotografia lo conduce in un viaggio introspettivo per cogliere le sfumature delle emozioni umane, delle storie e dei paesaggi. Con la sua prospettiva unica, Faiola crede che “il concetto di realtà sia abbastanza relativo: esiste sempre una parte oggettiva e una soggettiva. Un punto di vista personale può modificarla drasticamente e quel momento, immortalato per sempre, susciterà diverse e infinite emozioni”.

Questa filosofia, riflessa nei suoi scatti, testimonia l’eccezionale abilità di bloccare le differenti tonalità dell’esperienza umana e mostra che la fotografia è sia una rappresentazione oggettiva della realtà sia una forma di espressione, personale e creativa, in grado di rivelare nuovi significati. La macchina fotografica trasforma l’ordinario nell’extra-ordinario, nei suoi scatti si fondono arte e narrazione in cui congela il tempo per svelare passaggi inediti e nascosti della vita e mostrare con sapienza espressiva la tragica bellezza del quotidiano.

Con un occhio attento al dettaglio, estrae l’essenza dei suoi soggetti che sia un momento fugace, un paesaggio o un’espressione. Il variegato lavoro fotografico di Faiola ha ottenuto diffusi riconoscimenti ed ha raccolto una significativa attenzione di pubblico. Figlio adottivo di Ischia, Faiola ha partecipato a numerose manifestazioni culturali di rilevanza nazionale e internazionale, guadagnandosi apprezzamento e consenso. È inoltre raggiungibile su orlandofaiola@hotmail.com o al 3922123404