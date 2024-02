La pecunia di Rita | #4WD

E si, lo so, sono un po’ fuori dal mondo. Fuori in particolare dal mondo di TikTok, che frequento solo ed esclusivamente quando si rende necessaria un’analisi per conto di qualche cliente o, gioco forza, quando amici come Nello Franco mi inviano video simpatici o, addirittura, interessanti.

Vien da sé che la nota tiktoker Rita De Crescenzo fosse per me altrettanto sconosciuta. Mi sono accorto della sua esistenza quando su Facebook erano in molti a indignarsi del fatto che, a quanto pare, questo personaggio particolarmente pittoresco avrebbe acquistato casa alla Riva Destra di Ischia, mentre impazzava la condivisione di video dalla nostra Isola in cui la De Crescenzo, insieme ad un’amica, annunciava un certo “arrevuoto” dalle nostre parti, salutando il suo amico sindaco d’Ischia ma, probabilmente, confondendolo con quello di Forio. E non sto qui a descriverVi i suoi reel dal Re Ferdinando, mentre tentava in modo improbabile di ripetere i termini della spiegazione del percorso romano ad opera della valida operatrice di reparto…

Tutto ciò premesso, mi vien da dire ancora una volta: “Embè?” La De Crescenzo ha forse la rogna? O vogliamo convincerci che il suo stile è un trash di serie B rispetto ai cuozzi ben noti a molti di quei soliti soloni che oggi gridano allo scandalo cafonal e che, all’occorrenza, non hanno disdegnato di fittare le proprie case a suon di black cash al peggio del peggio della città metropolitana, spesso anche malavitosi, sforandone di gran lunga la capienza e trasformandole in veri e propri accampamenti?

Continuiamo a trovare ogni scusa utile sul declino di Ischia senza sforzarci in quel doveroso esame di coscienza che suggerisco da una vita: l’emergenza rifiuti, il terremoto, la frana, il low cost, lo Stato sanguisuga, il Governo Meloni, i manganelli di Pisa, lo spot Dimhotels su Mediaset, la mancata apparizione di Nostra Signora di Lourdes sotto ‘u Castiello attesa col miracolo turistico di Ejarque e, oggi, la casa in Riva Destra di Rita De Crescenzo, i cui tatuaggi, lifting e tamarraggine non sono inferiori a quelli di tanti autoctoni nostrani.

Coi soldi in tasca siamo tutti poeti e, laddove ci piace, magari anche i benvenuti. Il mondo è aperto a tutti, basta trovarvisi a proprio agio. E dopo tanto “pecunia non olet”, smettiamola con questa ipocrisia! È ora di badare alla sostanza, quella vera. Senza per questo dimenticare che anche la forma, spesso, ne è parte integrante.

E quanto a Capri e ai soliti paragoni, Ve ne parlerò domani.