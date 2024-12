La lite di Serra Fontana, rinvio a giudizio per Salierno, archiviazione per gli Espositore e Misto

Francesco Espositore, Salvatore Espositore e Concetta Misto, difesi dall’avvocato Ciro Pilato, ottengono l’archiviazione del procedimento penale mentre per l’altro indagato, Salvatore Salierno è stato richiesto il rinvio a giudizio innanzi al Giudice Monocratico presso la sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli.

Il procedimento penale era stato avviato dopo la denuncia di Salvatore Salierno, supportata da un rapporto della Polizia Giudiziaria in seguito ad una lite avvenuta a Serra Fontana a gennaio 2024. Durante l’udienza, l’avvocato Pilato ha evidenziato come il materiale probatorio raccolto non permetta di delineare con precisione la dinamica degli eventi, non essendo chiaro se Misto avesse colpito Salierno intenzionalmente o fosse stata costretta a reagire per legittima difesa. Dalla successiva revisione delle prove documentali e dalla relazione della polizia giudiziaria, infatti, non sembrava emergere chiaramente l’elemento soggettivo per sostenere un’accusa penale. In sostanza, gli elementi raccolti nell’indagine non consentivano di formulare una previsione ragionevole di condanna nei confronti degli indagati.

Sulla base di tutto ciò, il Gip presso il Tribunale di Napoli ha disposto l’archiviazione del procedimento penale con conseguente restituzione degli atti alla Procura per l’inoltro in archivio. Di contro, i soggetti coinvolti avevano presentavano una controdenuncia alla Procura della Repubblica. Attualmente, la situazione si complica ulteriormente, poiché Salierno è stato rinviato a giudizio davanti al Giudice Monocratico presso la sezione distaccata di Ischia. Questo sviluppo evidenzia come le dinamiche delle liti possano estendersi ad ambiti legali complessi, in cui i ruoli di vittima e aggressore possono sovrapporsi, rendendo difficoltosa l’attribuzione di responsabilità.