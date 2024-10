La Giunta prende atto del suggerimento di Legnini. Lacco, accorpati i due interventi post sisma per Montevico

Su suggerimento del commissario Legnini verranno accorpati due diversi interventi post sisma originariamente previsti per l’area cimiteriale di Lacco Ameno. La Giunta ha deliberato in proposito, su proposta del rup arch. Roberto Lupa.

Anche in questo caso l’iter è stato lungo e complesso. L’allora commissario per la ricostruzione aveva inserito nell’Ordinanza del 2020 che approvava il Primo Piano Stralcio per il ripristino degli edifici, delle infrastrutture e delle opere di interesse pubblico i due interventi, che erano denominati rispettivamente “Lavori di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria della Torre Costiera aragonese danneggiata dal sisma del 21.08.2017” e “Intervento di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria alle strutture cimiteriali ed al limitrofo costone danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017”. Nominando il Comune soggetto attuatore.

Nel 2021 erano stati approvati i progetti esecutivi, rispettivamente dell’importo di 1.308.757,57 euro e 1.664.554,36 euro. Ma già il primo aggiornamento eseguito nel 2022 aveva comportato un incremento, fino a 1.429.964,44 euro per la Torre Costiera e 1.973.669,81 euro per l’altro intervento.

Il commissario Legnini ha poi portato non solo un’accelerazione, ma anche criteri più precisi e razionali. Con l’adozione della Ordinanza Speciale n.2 del 11.04.2023 ha inserito le opere tra gli interventi di carattere urgente e di particolare criticità. Ma non solo: «Oltre a prevedere misure di accelerazione e semplificazione delle procedure per l’attuazione degli interventi, ha disposto l’accorpamento in un unico appalto dei due citati interventi relativi al cimitero di Montevico inseriti nell’ambito della ricostruzione post-sisma, al fine di un’esecuzione rapida e congiunta dei lavori».

La “nuova” opera complessiva viene dunque denominata “Intervento di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria del cimitero comunale danneggiato dal sisma del 21.08.2017”.

Sta di fatto che nel frattempo è stato necessario un ulteriore aggiornamento, per adeguarsi al nuovo Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici anno 2024.

Il Comune ha ora dovuto non solo approvare l’aggiornamento, ma prendere atto dell’accorpamento in un unico appalto dei due interventi al cimitero comunale, come deciso da Legnini.

L’importo dei due progetti aggiornati ammonta rispettivamente a 1.429.959,93 euro (896.201,52 importo dei lavori e 956.198,53 totale dell’appalto) e a 1.973.647,38 euro (importo lavori 1.231.152 euro, totale appalto 1.284.874).

Ma quel che più conta ora è il quadro economico derivante dall’accorpamento, che presenta un importo complessivo di 3.403.607,31 euro (2.127.353 per i lavori e 2.241.073 come totale dell’appalto).

Il 1 agosto scorso con proprio decreto Legnini ha approvato la concessione del contributo e ora la Giunta ha approvato l’accorpamento e il quadro economico complessivo nonché quelli dei due lotti.