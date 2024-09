La contro mossa dei Serpico: errore involontario o “sgambetto” degli uffici a Salvatore Serpico?

Mentre la Prefettura e la Regione chiariscono la loro posizione, gli atti della guerra del Fortino a Forio, tra i Serpico e i Romano continua a colpi di carta bollata.

L’ultimo atto è una richiesta di accesso agli atti presentato da Raffaella Serpico, sorella del consigliere comunale Salvatore e che, tuttavia, è stato notificato in maniera errata dall’Arch. Nicola Regine.

Prima di leggere quella che è stata la corrispondenza con destinatari sbagliati, tuttavia, è necessario fare una chiosa che tenta conto dell’intera vicenda.

Raia ha solo sbagliato la comunicazione o, invece, è la vendetta servita a Salvatore Serpico dopo le sue parole d’accusa mosse agli uffici comunali e ad una frangia del Comando Vigili quando ha chiesto di essere ricevuto al Prefetto Di Bari? La sensazione, è che la seconda ipotesi sia quella più credibile soprattutto perché considerare valida la tesi del semplice errore è una circostanza che poco credibile. Ma perché sbagliare la notifica? Nei fatti, la comunicazione inviata alla controparte sbagliata, significherebbe allungare i tempi e rendere l’accesso agli atti più complesso da ricevere.

Tra 9 giorni, infatti, al Comune arriverà una nota molto semplice dal contenuto facilmente intuibile: non sono io il controinteressato…

L’ACCESSO AGLI ATTI

Raffaella Serpico ha chiesto al Segretarlo Generale del Comune di Forio, Dott.ssa Noemi Martino, accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/1990. La sottoscritta Serpico Raffaella, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché della decadenza dal benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, chiede di accedere ai documenti sotto indicati attraverso il rilascio di copie: “Relazioni del tecnico comunale Geom. Nicola lmpagliazzo conseguenti ai plurimi accessi culminati nella ordinanza di demolizione n. 195 del 12 ottobre 2016 a carico della sig.ra Serpico Elvira, per lavori abusivi al plano seminterrato conseguenti alla denuncia presentata dal sig. Serpico Giuseppe (padre della istante);

Copia esito procedimento amministrativo a firma del Responsabile del V Settore Arch. Lamonica, nonché relative comunicazioni dei motivi ostativi allo accoglimento di richiesta di conformità urbanistica ai sensi dell’art. 36 del Dpr 380/01 per le opere eseguite in mancanza di titolo abilitativo ed oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 195 del 12.10.2016; Copia accertamenti tecnici effettuati dell’lng. Fermo nella proprietà Elvira Serpico, del 14 giugno 2019 e del 23 aprile 2021 (prot. uscita comune di Ischia n. 0014412/2021) con relativi allegati; Esito avvio procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 7 legge 241/90 del Dirigente Arch. Lamonica, prot. 39449 del 26 novembre 2021”. Si precisa che la documentazione di cui sopra viene richiesta in quanto diretta interessata, per accertamenti effettuati nella proprietà confinante, e ritenuta indispensabile nell’ambito del procedimento civile pendente innanzi il Tribunale di Napoli sezione distaccata di Ischia tra l’odierna istante e la sig.ra Serpico Elvira, avente ad oggetto proprio l’inosservanza delle distanze legali dei beni della convenuta su cui si fonda la presente richiesta.

Il comune in questi casi ha l’obbligo di notiziare la controparte della richiesta ricevuta e, per questo, Nicola Regine ha scritto a Gennarino Romano (il marito di Serpico Elvira) ma estraneo nella vicenda.

“Istanza di accesso agli atti prot. 36993 del 10-09-2024. Ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 22 comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, nr. 241 e dell’art. 2 del d.lgs n. 195/2005, si trasmette copia della richiesta di accesso pervenuta a questo Ente in data 10.09.2024 con prot. 36993. Eventuali osservazioni scritte o documenti in merito, possono essere presentate al Comune di Forio-Settore VII entro 10 giorni dal ricevimento della presente nota. Trascorso tale termine, senza che alcuna opposizione venga prodotta, si darà corso alla suddetta richiesta. Inoltre si comunica che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Nicola Regine”

Come detto, allo scadere dei termini, al comune non potrà che arrivare una replica molto chiara: non sono io la parte la interessata, chiedere ad altri…