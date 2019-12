Italia a tavola, votiamo chef Lorenzo Sirabella al concorso di Italia in Tavola

Il suo sorriso è magnetico e la sua passione per la pizza non conosce rivali. Lui è Lorenzo Sirabella, isolanissimo chef che, in questi ultimi tempi, sta macinando successi su successi nella sua fortunata esperienza al Dry Solferino a Milano.

Dopo aver vinto,infatti, il Premio come “Miglior Pizza Chef Emergente 2019” competizione cui Lorenzo ha partecipato presentando le sue prelibatezze su piatti in ceramica realizzati da Keramos d’Ischia, ed anche i premi “50 Top pizza” Premio San Pellegrino-Acqua Panna” come miglior giovane pizzaiolo 2019.

Tanti successi che, perseguiti con caparbietà e serietà, hanno portato anche alla conferma dei “Tre spicchi Gambero Rosso” a Dry Solferino di Milano.

Una carriera che risplende, davvero, grazie ai tanti riconoscimenti e che conferma il talento di Lorenzo che, oggi, si è messo ancora una volta in gioco.

Lorenzo Sirabella, infatti, partecipa alla 12″ edizione del sondaggio on-line di ITALIA A TAVOLA "Personaggio dell'anno dell'enogastronomia e dell'accoglienza" per la categoria Pizzaioli

Contribuiamo anche noi all’ulteriore crescita professionale di Lorenzo!!!!