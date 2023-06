Ischia, tramonto e cucina tipica incantano Michelle Hunziker

Elena Mazzella| Approdata in barca nella giornata di ieri nel caratteristico borgo di Sant’Angelo, la bella e simpatica Michelle Hunziker ha trascorso una serata ad Ischia all’insegna della buona cucina insieme ad amici.

La Hunziker vera e propria carica di energia, gioia e semplicità ha incluso la nostra isola tra le tappe del tour nel Golfo di Napoli che l’ha vista presente anche in Costiera Amalfitana ed apprezza le meraviglie del borgo di S.Angelo,che le regala un tramonto mozzafiato, e le prelibatezze della nostra cucina tipica. Con un video da S.Angelo postato al tramonto sul suo profilo Instagram seguito da più di cinque milioni di followers esprime le emozioni suscitate dalla magia del momento più magico della giornata. E la sera sceglie di gustare la cucina tipica del Ristorante Montecorvo che vanta la nomina di Eccellenza Italiana.

“Uguale a come la si vede in Tv, tanto bella, tanto semplice, tanto simpatica.

È stato un vero piacere poter esprimere la nostra cucina fatta di tradizioni, farti gustare il coniglio che per noi ischitani è sinonimo di orgoglio. Felici che tu abbia apprezzato la nostra isola e la bellezza del nostro locale.

Alla prossima, Michelle Hunziker” affermano i capitani del Montecorvo Nicola e Antonio Monti in un post sui social dove la si vede ritratta con il suo inconfondibile e contagioso sorriso insieme al fondatore del Montecorvo Giovanni Monti, sua moglie e a tutto il personale.

Ma abbiamo chiesto qualche particolare in più ai fratelli Monti che ci svelano:

“Ha scelto il nostro ristorante insieme al suo gruppo di amici perché le è stato consigliato da uno chef pluristellato Michelin raccomandandole di di mangiare il nostro coniglio, che le e’ piaciuto tantissimo” ci confida Nicola. “Ha apprezzato molto il locale ed e rimasta incantata dal nostro giardino. E’ una persona semplice, simpaticissima e piena di allegria. Ci teniamo a ringraziare l’intero staff del Montecorvo per il lavoro fatto, non solo ieri sera con la Hunziker, ma in tutti questi anni perchè grazia a loro arrivano risultati e soddisfazioni come sta accadendo. Grazie in primis ai miei familiari e al mio braccio destro Pasquale Polito”.