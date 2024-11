Ischia, sprofondo Coppa. Con la Scafatese umiliazione del cappotto. 6-0 al Vitiello

SCAFATESE-ISCHIA 6-0

16′ di finale Coppa Italia

Si conclude ai sedicesimi di finale l’avventura in Coppa Italia dell’Ischia Calcio, che subisce una sconfitta al “Vitiello” di Scafati. La partita è stata dominata dai padroni di casa fin dai primi minuti. Al 9′, la Scafatese apre le marcature: Vacca serve Gagliardi, il trequartista passa a Foggia, il cui colpo di testa colpisce la traversa; successivamente Buono non riesce a respingere la palla, che termina in rete. Durante questa azione, Zandri è costretto ad abbandonare il campo per un trauma cranico.

Al 18′, i padroni di casa raddoppiano con Foggia, che supera Iannaccone in uscita. L’Ischia risponde immediatamente con D’Anna, che però non riesce a segnare davanti a Feola. Un minuto dopo, D’Anna conclude in rete su assist di Ballirano, ma il gol viene annullato per fuorigioco.

Al 33′, la Scafatese segna il terzo gol: Bruschi non rileva un fallo su Giuseppe Mattera, permettendo ai padroni di casa di contrattaccare con Foggia, che dalla sinistra trova Gagliardi sul secondo palo, beffando Iannaccone. Due minuti più tardi, Sowe e Potenza sfiorano il quarto gol, con Potenza che manca clamorosamente da pochi passi. Poco dopo, il numero 44 riesce comunque a segnare, battendo Iannaccone sul primo palo.

All’inizio del secondo tempo, l’Ischia riesce a creare tre potenziali occasioni da rete con D’Anna e Padulano, ma negli ultimi sedici metri la squadra di Corino manca di lucidità. Al 59′, Gagliardi serve Colley che colpisce solo l’esterno della rete. Al 66′, la Scafatese trova la quinta rete: Gagliardi recupera palla e serve Colley che, con un pallonetto, supera Iannaccone. Seguono una serie di sostituzioni da entrambe le parti, che rallentano il ritmo della partita. All’81’, Lancioni sfiora la sesta rete con una conclusione che lambisce il palo. Al 90′, arriva la sesta marcatura con Gagliardi che sigla la doppietta con un pallonetto che scavalca il portiere isolano.

Domenica prossima l’Ischia Calcio ospiterà al Calise, per la 13a giornata di campionato, il FBC Gravina.

SCAFATESE: Feola, Vacca (1’ s.t. Lancioni), Foggia (1’ s.t. Colley), Gagliardi, Armeno, Altobello (20’ s.t. Nunez), Santarpia (23’ s.t. Di Maso), Sowe, Lowe, Potenza, Ndow. (In panchina Becchi, Esposito, Aliperta, Chiariello, Cham). All. Fabiano.

ISCHIA CALCIO: Zandri (12’ p.t. Iannaccone), Ballirano, Mattera Gio., Buono, Castagna (19’ s.t. Arcamone), Tuninetti (23’ s.t. Maiorano), Mattera Giu., D’Anna, Giacomarro (31’ s.t. Gadaleta), Talamo (19’ s.t. Quirino), Padulano. (In panchina Florio, Pellino, Montanino, Trofa). All. Corino.

ARBITRO: Bruschi di Ferrara.

ASSISTENTI: Agostino (Roma 1) e Cagliola (Roma 1)

MARCATORI: nel p.t. 9’ aut. Buono (S), 18’ Foggia (S), 33’ Gagliardi (S), 38’ Potenza (S); nel s.t. 21’ Colley (S), 45’ Gagliardi (S).

NOTE: Angoli: 5-5. Ammoniti: Sowe (S), Buono (I), Ndow (S), D’Anna (I), Potenza (S). Durata: p.t. 48, s.t. 48’. Spettatori 400 circa di cui una ventina ospiti.