Ischia saluta Vincenzo Acunto

Ancora un triste notizia per l’isola d’Ischia. L’avvocato Vincenzo Acunto ci ha lasciato. Vincenzo Acunto, per lungo tempo editorialista di questa testata, si è sempre battuto, in particolare per la sua Sant’Angelo e oggi ha smesso di combattere contro un male che, da tempo, lo teneva lontano dagli amici.

La passione per il canto lirico lo ha accompagnato in tutte la sua vita, prima di avvocato e poi di politico impegnato a Serrara Fontana dove ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale. Uomo solare, dalla stretta di mano sempre vigorosa, Vicenzo ha lasciato un buon segno in quanti lo hanno incontrato. Socio del Rotary Club Isola d’Ischia, Acunto ha ricoperto diverse cariche nel club ischitano.