Ischia saluta il dottor Luigi Califano. Lorito: “Una morte improvvisa, la Federico II si stringe attorno alla famiglia”

È scomparso a 65 anni il dottor Luigi Califano, primario di Chirurgia Maxillo-Facciale al Policlinico e docente della stessa disciplina all’Università Federico II di Napoli. Califano, che era un rinomato e apprezzato chirurgo maxillo-facciale, è deceduto all’improvviso nella notte, mentre si trovava in vacanza sull’isola di Ischia, nella sua abitazione di Forio. Luigi Califano si era candidato al Rettorato della Federico II nelle ultime elezioni, perdendo contro l’attuale rettore Matteo Lorito; era inoltre presidente della Società italiana di chirurgia maxillo-facciale.

Il Prof. Lorito, ha espresso il cordoglio dell’intera Università Federico II per la morte dello stimato medico:

“Con immenso dolore devo purtroppo comunicare la morte improvvisa del professore Luigi Califano. L’intero Ateneo si stringe intorno alla famiglia di Luigi. Siamo tutti allibiti e increduli per questa perdita enorme e incolmabile, non solo per la Federico II ma anche per la città, per la comunità scientifica. Sono alcuni anni che con Luigi ci vedevamo regolarmente e collaboravamo per il bene della nostra Università e della sua amatissima Scuola di Medicina e Chirurgia, di cui è stato Presidente, con incontri sempre piacevoli. Perdiamo un collega apprezzatissimo per il suo impegno e la sua grande generosità, oltre che un professore adorato dagli studenti e da tantissimi colleghi e collaboratori. Questa perdita ci catapulta in un dramma umano e accademico al quale non eravamo preparati. Invio a nome di tutta la Comunità federiciana un abbraccio a tutti i suoi congiunti e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e ne hanno apprezzato le straordinarie doti professionali e umane”

Il sindaco di Napoli e della Città Metropolitana ha commentato così, su X, il suo cordoglio: “”Ci ha lasciati Luigi Califano, direttore del Dipartimento Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche della Federico II. Un grande medico, una splendida persona e un caro amico. Tanto impegno nel suo lavoro, sempre con il sorriso. Il suo ricordo resterà indelebile”