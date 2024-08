Ischia: musa di artisti e scrittori

Ischia, un gioiello incastonato nelle acque turchesi del Mediterraneo, è un palcoscenico vivente che ha sedotto cineasti e scrittori con la sua bellezza tempestosa e incontaminata. Se alziamo lo sguardo da 22Bet, o da qualunque sia la nostra app preferita, ci ritroviamo catapultati nell’abbraccio selvaggio della nostra isola, dove la storia sembra sussurrare dalle profondità termali e dalle rocce vulcaniche.

La terra trema sotto i piedi di chi la calpesta, proprio come nel capolavoro del 1948 di Luchino Visconti, “La terra trema”. Qui, l’isola non è solo una tela di sfondo; è una voce narrante, potente, che racconta di lotta e di resistenza, di comunità strette in un abbraccio contro le forze della natura e della società.

Anni ’50, anni d’oro: Elizabeth Taylor e Richard Burton, due giganti del cinema, trovano in Ischia un nido d’amore lontano dagli sguardi indiscreti. Le loro passioni, intense come le eruzioni del vicino Vesuvio, si riflettono nelle acque cristalline dell’isola, narrando storie di fughe romantiche e ritrovate intimità.

La tela vivente

Dall’altra parte della medaglia, la letteratura placa le onde con parole dense di significato. Ischia si rivela sotto la penna affilata di Alvaro come un luogo di “acque e fuochi”, una dualità che scava nel profondo, esplorando l’umanità con tutto il suo carico di sfide e trionfi.

Mentre il sole tramonta, svelando sfumature di rosso e oro che solo un pittore oserebbe immaginare, Ischia si trasforma. La notte avvolge l’isola con un manto stellato, e le storie che di giorno si nascondono tra i sassi e le onde emergono, vivide, sospinte dalla brezza serale.

Immagina un passeggiare tra i vicoli di Sant’Angelo, dove ogni pietra potrebbe raccontare una storia d’amore o di intrigo, narrate sottovoce dai vecchi del posto, custodi gelosi dei segreti dell’isola. Le leggende di fantasmi d’antichi pirati o di nobili dimenticati che ancora cercano il loro riposo eterno tra le cime dei monti o nei fondali delle sue acque profonde.

Quest’isola ha visto passare intellettuali e artisti che, come falene attirate dalla luce, non hanno resistito al suo richiamo. Tra questi, W.H. Auden, il poeta inglese, trascorse un’estate a Ischia negli anni ’40, trovandovi la quiete necessaria per rifugiarsi dal tumulto del mondo, un luogo dove le parole fluiscono libere come l’acqua delle sue sorgenti termali.

E poi c’è il cinema, ancora e sempre, con Ischia che continua a essere una scenografia ideale, uno sfondo vivente che ha attratto registi da tutto il mondo. “Cleopatra”, uno dei film più costosi della storia del cinema, vide molte delle sue scene girate qui, dove Liz Taylor, nei panni della regina d’Egitto, navigava tra le acque che riflettevano la sua tempesta interiore.

L’anima dell’isola

Non è raro incontrare, nei caffè lungo il porto, scrittori contemporanei intenti a tracciare su fogli i contorni di nuove trame, ispirati dal mistero e dalla bellezza di Ischia. L’isola non solo li accoglie, ma li sfida: qui, la natura è tanto generosa quanto severa, un paradiso che non perdona le distrazioni, chiedendo in cambio la sincerità di chi la descrive.

E mentre passeggiate lungo le spiagge di Maronti, lasciate che la vostra mente si perda tra le storie dei pescatori, che conoscono l’isola meglio di chiunque altro. Ascoltate i racconti delle loro giornate in mare, battaglie quotidiane per la sopravvivenza, intrise di un rispetto profondo per questa terra che dà tanto e chiede ancor di più.

Ischia è un mosaico di emozioni e paesaggi, una tela che cambia colori ad ogni ora del giorno e della notte. Chi visita quest’isola, o chi sceglie di raccontarla, si trova di fronte a un’infinità di sfaccettature, ognuna capace di illuminare un angolo diverso dell’anima.

“Disprezzo” nasce qui nel 1954, dalla mente tormentata di Alberto Moravia. La roccia nuda di Ischia serve da specchio per l’anima dei suoi protagonisti, riflettendo i frammenti di un amore che si sgretola sotto il peso degli egoismi e delle incomprensioni.

Elsa Morante, incantata da queste sponde, vi ambienta “L’isola di Arturo”, vincitore del Premio Strega. Arturo cresce nell’ombra di un padre assente, tra le braccia di un’isola che è madre, amica, rivale, a volte carceriera. Questo romanzo è un viaggio iniziatico, un percorso accidentato tra le rocce di un’adolescenza solitaria.

Ischia non è solo mare e monti, è un vortice di vita, di storie che si intrecciano come i rami degli alberi di limoni. Chi passeggia per i suoi sentieri o si abbandona alle cure delle sue acque termali, non può che sentirsi partecipe di un dialogo millenario, fatto di echi di voci passate e di sguardi che si proiettano verso il futuro.

Per concludere

Scoprire Ischia significa navigare in un mare di storie, ognuna pronta a trasformarsi in leggenda, ogni angolo un incipit per un nuovo racconto, ogni tramonto un finale aperto a infinite possibilità. E mentre il sole si tuffa nell’orizzonte, tingendo il cielo di arancio, sussurra all’orecchio del viaggiatore che ogni fine è solo un nuovo inizio.