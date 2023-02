Ischia: la Commissione per il Paesaggio e la regola del “5”

Il 25 gennaio è stata resa nota la composizione del roaster di 28 candidati per la composizione della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Ischia per il triennio 2022/2024. Gli aspiranti candidati, in possesso dei requisiti richiesti, hanno avuto tempo di dichiarare la propria disponibilità entro le ore 12.30 del giorno 11 novembre 2022.

Completata la graduatoria a gennaio e resa nota solo ieri, lunedì 12 febbraio, il consiglio comunale dovrà nominare quali Componenti della Commissione Locale per il Paesaggio cinque esperti. Uno in Beni ambientali, uno in Storia dell’arte, uno di discipline agricolo – forestali e naturalistiche; uno in discipline di arti figurative, storiche e pittoriche e uno in Discipline di legislazione beni culturali. Una short-list, questa, che avrà validità triennale anche se la vera regola che la “guida” è quella del CINQUE.

Cinque nomi per sette liste. Sembra strano eppure, però, il gioco del 5 ad Enzo Ferrandino riesce molto bene. L’occasione della Commissione per il Paesaggio consente al sindaco di fare una menata di confetti che si mettono come “zeppe” sotto i gruppi consiliari. Una zeppa che non li fa barcollare.

Partiamo da quelli che hanno pochi dubbi. Paolo Ferrandino, dopo la scissione con Simone, ha indicato il fedelissimo Commitante. Un candidato sicuro e certo per il gruppo con il mono-consigliere.

Gianluca Trani, che in quota ex minoranza aveva Gianni Elia, oggi rinnova la nomina con Raffaele Ungaro. Una professionalità che, al netto della politica, ha dimostrato di aver i requisiti per ricoprire la poltrona anche per merito. Però, si sa, qui il merito è un’altra questione o, invece, punterà sul “nuovo” Geom. Nunzio Arcamone? Aspettiamo il consiglio.

In un altro ambito si dice “Squadra che vince non si cambia” e così Massimo Trofa non ha dubbi: loro voteranno Pasquale Mazzella.

E siamo a tre. Le ultime (o prime) posizioni sono quelle relative alle nomine del gruppo di Ida De Maio e degli Sciupy.

In quota Balestrieri c’è una doppia opzione valida: Michele Califano (per i meriti familiari di Luigi e Giustina Mattera) o Ciro Di Meglio. Le quotazioni sono più alte per la nomina di Califano.

In casa De Maio, invece, non sembra ci sia intesa. In verità tra i “demaiani” è in corso un regolamento di conti tra il vicesindaco e il frizzante consigliere comunale Migliaccio. Il tuttofare che piace al sindaco avrebbe alzato la posta e avrebbe imposto un suo componente a dispetto degli altri consiglieri e degli altri accordi. In queste ore sembra che Ida abbia tappato Coca Cola e abbia iniziato a sfogliare la margherita: “Starace, Telese, Starace, Telese”. Il dubbio è se premiare un grande elettore o, invece, un candidato che ci ha messo faccia e nome. Crescere come gruppo o crescere con il proprio elettorato? Beh, staremo a vedere.

Ma sono 5… e le altre due? Non vi agitate troppo, ci sono interessi e interessi. Partiamo dai più, ipoteticamente, penalizzati. Il gruppo di Mazzella, infatti, opera dietro le quinte e attende l’inserimento nelle partecipate. Una strategia perfettamente democristiana che non tradisce le origini del capostipite. Superato l’imbarazzo di alcuni accenti personali sopra le righe, Salvatore è pronto ad attendere e a fare passo anche in questa occasione trasformando la “rinuncia” in “credito” da spendere presso la stanza del Sindaco.

E il sette bello? Il sette bello è calato dalla Sciarappa. Il gruppo Buono-Montagna ha chiesto al sindaco il quinto assessore. Una richiesta accettata e che ha visto brindare Luigi Di Vaia e il suo ritorno in giunta. Una nomina “matta” per restare con il gioco del tre sette.

Per il sindaco continua la navigazione sicura e tranquilla con piccoli schizzi ma senza onde.

I 28 aspiranti: Geom. Giancarlo Cenatiempo, Arch. Cosimo Alterio, Arch. Roberta Iorio, Geom. Raffaele Masturzo, Arch. Massimiliano Mattera, Maurizio Centore, Geom. Luca Commitante, Geom. Salvato Vincenzo, Arch. Pasquale Mazzella, Arch. Massimo Salzano De Luna, Arch. Maurizio Pirulli, Ing. Carlo Maria Starace, Geom. Michele Patalano, Geom. Roberto Bernardo, Ing. Vincenzo Mattera, Geologo Anna Maria Perillo, Geom. Ciro Di Meglio, Arch. Raffaele Ungaro, Geom. Gaetano Lauro, Ing. Michele Califano, Arch. Alessandro Telese, Geom. Antonio Pilato, Arch. Michele Grosso, Arch. Monti Francesco, Geom. Nunzio Arcamone, Geom. Antonio Sessa, Geom. Giovanni Tufano, Arch. Maria Giella Palombella.