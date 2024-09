Ischia corsara, il Brindisi deve arrendersi a bomber Favetta. Prestigiosa vittoria dei gialloblù

BRINDISI-ISCHIA CALCIO 0-1

Serie D, Girone H – 1a Giornata

Una vittoria prestigiosa e convincente, un blitz che assicura il primo bottino utile in campionato. L’Ischia Calcio fa il suo esordio nel Girone H e raccoglie un successo prezioso allo Stadio Fanuzzi di Brindisi. Con una prova di livello e di grande personalità, la squadra di Enrico Buonocore – sostituito sempre dal suo vice Simone Corino – passa sul terreno di gioco dei pugliesi.

Un debutto da favola per i gialloblù che danno continuità al trionfo nel primo turno di Coppa Italia di Serie D. Uno stadio caldo, un clima bollente e un avversario retrocesso dalla Lega Pro non spaventano Trofa e compagni che, con coraggio e determinazione, sbancano di misura il rettangolo verde biancazzurro: decide bomber Favetta. Gli isolani espugnano per la terza volta di fila il fortino brindisino, in una partita dominata in lungo e largo con tante palle gol collezionate, ma non concretizzate. Solito 4-3-3 di partenza con Iannaccone tra i pali, Florio a destra, Giuseppe Mattera e Pastore al centro della difesa, Giovanni Mattera a sinistra.

A centrocampo spazio per Giacomarro, Trofa e Patalano. Quirino e Battista supportano il goleador in attacco. La cronaca si apre con un primo tentativo degli adriatici: Mokulu conclude con il destro da fuori area, ma la sfera si spegne oltre la traversa. Al 7’ squillo dei campani con Giovanni Mattera, il suo sinistro termina a lato. Al quarto d’ora, doppia occasione per l’Ischia: Giacomarro prima e Battista poi provano a sorprendere la retroguardia pugliese, attenta nella circostanza. Dalla bandierina, Pastore svetta di testa con la palla che lambisce il palo alla sinistra di Milan. La gara viaggia sul binario dell’equilibrio, con fiammate da una parte e dall’altra.

Dopo il cooling break Patalano si aggiunge alla lista delle occasioni con una giocata che finisce distante dallo specchio della porta. Al 33’ il Brindisi recupera il pallone in mezzo al campo e Lucchese cerca il bersaglio dalla distanza, Iannaccone para.

I gialloblù sono più propositivi e, nel giro di due minuti, sfiorano la rete del vantaggio: al 36’ Battista da sinistra serve Favetta che scivola al momento del tiro a botta sicura; l’esterno ex Fasano, successivamente, viene lanciato in profondità dal compagno ma Tangorre è bravo ad anticiparlo in extremis. Al 42’ ottima combinazione sulla destra che libera al cross Florio, il terzino imbecca sul secondo palo Favetta: il centravanti non finalizza. Sul finire della prima frazione, ghiotta occasione per i biancazzurri: traversone di Nunzella, Ricci ben posizionato non trova la deviazione vincente. L’ultimo squillo del primo tempo è di marca ospite: ripartenza di Favetta, sfera a Giovanni Mattera che conclude indisturbato e chiama al miracolo l’estremo difensore di casa che salva il risultato.

Il canovaccio della gara non cambia, la ripresa inizia sulla stessa falsariga. Al 49’ Patalano lancia in area Trofa che sbuca alle spalle dei difensori, mancando però il tocco giusto. Sugli sviluppi dell’angolo Milan si supera con un colpo di reni su una sassata di Quirino. Passano quattro minuti per una nuova clamorosa occasione per i gialloblù: azione personale di Battista che sguscia via, entra in area ma il suo mancino va ad un passo dalla porta. Girandola di cambi per l’Ischia: dentro D’Anna e Maiorano che prendono il posto di Patalano e Battista.

Al 70’ bella azione Favetta-Trofa, il centrocampista crossa sul secondo palo per l’accorrente Quirino, la conclusione dell’esterno è preda di Milan. Al 77’ la difesa brindisina libera su un traversone di Trofa, Giovanni Mattera carica il destro che però risulta largo. Al 79’, l’Ischia sblocca il risultato: Florio libera Trofa, il tiro viene respinto da Milan; il primo ad arrivare è Favetta che da rapace realizza la prima rete in gialloblù. Reazione dei padroni di casa con una conclusione deviata che diventa preda facile di Iannaccone. All’85’ gli isolani si fanno rivedere dalle parti di Milan con un’iniziativa imprecisa di Giacomarro. Nei minuti di recupero, i giallobù flirtano con il raddoppio: prima D’Anna con un azione personale, poi Talamo imbeccato da Gadaleta arrivano alla conclusione, bravo il portiere a respingere. Al triplice fischio la truppa di Buonocore festeggia. Nella seconda giornata, domenica 15 settembre, l’Ischia ospiterà il Martina Franca.

Il tabellino

Brindisi: Milan, Tangorre (46’ Barone), Sall, Lucchese (59’ Tirelli), Mokulu, Ricci (82’ Pinotti), Collocolo, Nunzella, Pipitone, Marcheggiani (46’ Dellino), Di Francesco (46’ Montinaro). A disp.: Mataloni, De Pace, Bezziccheri, Tessitore. All.: Monticciolo

Ischia Calcio: Iannaccone, Florio, Trofa, Mattera Gio., Mattera Giu., Pastore, Quirino (72’ Gadaleta), Giacomarro (94’ Chiariello), Favetta (82’ Talamo), Battista (69’ Maiorano), Patalano (61’ D’Anna). A disp.: Esposito, Buono, Padulano, Castagna. All.: Corino

Arbitro: Aloise (Voghera)

Assistenti: Giancristofaro (Lanciano) e Colonna (Vasto)

Marcatori: 79’ Favetta (I)

Ammoniti: Trofa (I), Tirelli (BR), Giacomarro (I)

Angoli: 2-4

Durata: pt 49’, st 52’

Spettatori 1800 di cui 50 ischitani