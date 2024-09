Ischia, come cambia la gestione del mercato di Via Morgioni. Le modifiche apportate con il nuovo PEG

Nella delibera della Giunta di Ischia che ha approvato il PEG 2024-2026 sono state inserite anche importanti novità per l’area del mercato comunale di via Morgioni, in particolare per tutti gli spazi non utilizzati per fini commerciali. Una struttura ormai scarsamente utilizzata per i fini a cui era destinata e abbandonata da tempo al degrado. Assurta agli “onori delle cronache” a giugno scorso per le ordinanze di sgombero di 17 box occupati senza titolo autorizzativo. In effetti l’Amministrazione comunale aveva già avviato un progetto per la riqualificazione e rifunzionalizzazione ad area ludicosportiva dell’edificio del mercato e delle aree pertinenziali, da finanziare con le risorse del “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale” istituito in vista della partecipazione ai bandi attuativi del Pnrr. E lo scorso anno la Giunta aveva approvato il D.I.P. per tale intervento.

Di recente, poi, è stato approvato il progetto per il recupero dell’ex mercato comunale di via Buonocore, la cui struttura dopo i lavori di riqualificazione pure era stata abbandonata. L’idea, come è noto, è di trasformarlo nell’“Antico Mercato Ischitano”, ovvero un polo di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali, della cultura, storia e tradizione isolana, nonché centro di aggregazione e intrattenimento. Affidandone la gestione a un soggetto privato. Tanta “carne a cuocere”, in attesa che il piatto arrivi sulle tavole degli ischitani…

La delibera che ora approva il Piano esecutivo di gestione 2024-2026 prevede dunque modifiche nella gestione del mercato comunale di via Morgioni, prendendo spunto proprio dal progetto per via Buonocore. La Giunta ha approvato «di stabilire in relazione al cespite destinato a mercato comunale di via Morgioni, nelle more della definitiva determinazione in ordine alla possibilità di trasferimento del mercato comunale in altra area/cespite, cespite ex mercato di via Buonocore, anche in relazione alla vicinanza al centro storico cittadino ed alla complessiva situazione di mancato decollo commerciale dell’attuale struttura mercatale, che i box e le aree comuni allo stato non utilizzati possano essere provvisoriamente concessi per periodi non superiori ad un anno per uso non legato alle attività mercatali (deposito, attività sociali, attività ludico ricreative sportive) su istanza di parte, calcolando il canone concessorio secondo i valori di mercato e/o le tariffe applicate in materia di attività sociali, sportive e ricreative senza scopo di lucro».

La delibera prosegue: «E’ investito nell’attualità della gestione di tale attività in uno con la gestione delle attività mercatali interne ed inerenti il cespite di via Morgioni il Servizio 9. Il medesimo responsabile provvede alla elaborazione di apposita proposta di deliberazione di Consiglio Comunale per la definizione della destinazione di uso e relativa funzione di tale complesso immobiliare secondo gli indirizzi dell’Amministrazione». Viene confermata dunque la destinazione ludico-sportiva, oltre ad altre possibilità di impiego anche provvisorio di spazi che finora sono rimasti troppo a lungo inutilizzati e non fruibili.