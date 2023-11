Ischia capitale del Basket giovanile con il torneo U16 della Eybl

Saranno 3 giorni di pallacanestro. La pallacanestro del futuro. Già, quella che nei prossimi anni diventerà la grande pallacanestro europea e italiana e, si spera sempre, NBA. Grazie allo sforzo logistico e alla credibilità della Cestistica Ischia, da oggi fino a domenica 5 novembre, il palazzetto dello sport “F. Taglialatela” diventerà la casa del basket giovanile europeo.

Un appuntamento unico con la “European Youth Basketball League”, la principale e più famosa lega giovanile in Europa, nata già negli anni ’90 a cui sono iscritti più di 300 club provenienti da tutta Europa, tra i nomi più importanti Zalgiris Kaunas, Bayern Monaco, Cibona Zagabria, Alba Berlino, CSKA Mosca, Stella Azzurra. La lega ha visto giocare migliaia di giovani talenti, tra i quali anche giocatori poi selezionati per la NBA, come Lauri Markkanen, Matteo Spagnolo e Henri Drell.

Quest’anno, infatti, lo stage U16 della Eybl, gruppo D, si terrà ad Ischia e vedrà affrontarsi ben 9 squadre provenienti da diversi paesi europei tra cui Romania, Polonia, Svezia, Slovenia, Lettonia, Regno Unito, Svizzera e Italia.

Le gare inizieranno qeesta seta, giovedì 2 novembre, alle ore 19:00 e termineranno domenica 5 novembre con l’ultima partita alle ore 14:30 con ben 18 partite in totale. Il “ritorno”, lo stage II, invece, si terrà dal 08/11 febbraio 2024 a LUBLIN in Polonia.

Allo stage I hanno preso parte le società del gruppo D: Sporting Porto Sant’Elpidio (ITA), CSS Viitorul Cluj-Napoca (ROU), KK Leone Ajdovscina (SVN), Crew BBall Napoli (ITA), Leii Bucarest (ROU), Lublinianka Basketball (POL), London Lions Academy (GBR), Ramington Centro Ester Napoli (ITA) e Red Devils (ITA).

EYBL South Conference U16 (2008) vede la partecipazione di ben 51 società divise in quattro gironi.

Il gruppo A ha disputato il primo stage dal 28.09./01.10.2023 a KRAKOW, Poland. Gli altri due gruppi, invece, disputeranno il loro stage: Group B dal 07./10.12.2023 Rio Maior, Portugal; Group E – 15./17.12.2023 Lucenec, Slovakia

LA LEGA

Sono passati 25 anni da quel giorno di aprile del 1998 in cui sette persone con la stessa mentalità (Victoria Voitovic e Eugene Gurianov di Tallinn, Oleg Okoulov di San Pietroburgo, Dmitri Rostkovsky di Mosca, Raimundas Kairis di Kaunas, Aldis Neimanis e Guntis Shenhofs di Riga) si incontrarono durante un torneo internazionale a Tallinn. Da quell’incontro è nata l’idea di creare un sistema di competizioni che consentisse alle squadre giovanili dei paesi baltici e della Russia di competere tra loro su base regolare. Gli anni successivi dimostrarono l’utilità dell’idea originale. Mentre nella prima stagione dell’EYBL erano presenti solo 6 squadre, da allora la Lega è cresciuta fino a comprendere 180 squadre (5 fasce di età) provenienti da 25 paesi. Spesso ci vengono poste domande del tipo: “Qual è la base della Lega?” Come spiegare il suo fenomeno?’’ La risposta è abbastanza semplice: EYBL si basa sui COACHES, sul loro infinito entusiasmo e sulla dedizione per i ragazzi e la passione per il gioco. Operando senza un budget centralizzato, consideriamo la fiducia reciproca, la buona volontà come fattori fondamentali del nostro lavoro. Ciascuno dei paesi possiede personalità forti che coordinano con successo fasi e tornei e aiutano a stabilire contatti con i nostri colleghi di diversi paesi. Insieme siamo riusciti a creare qualcosa dal valore costante: una vera famiglia del basket chiamata EUROPEAN YOUTH BASKETBALL LEAGUE.