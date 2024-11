Ischia Calcio, il punto. La vittoria ritrovata,la conferma del mistere la dea bendata

210 giorni dopo l’Ischia Calcio è tornata a vincere sull’isola: era il 28 aprile quando i gialloblu di Enrico Buonocore superarono l’Ostiamare nell’ultima gara casalinga dello scorso campionato. Da quel momento un lungo digiuno interno, interrotto soltanto dal successo in Coppa Italia contro l’Acerrana a Casalnuovo. Il rientro in terra amica, ma allo stadio Calise di Forio, è stato traumatico per i gialloblu che, tuttavia, hanno avuto la forza di invertire il trend con il 3-1 rifilato al Gravina.

Tre punti d’oro arrivati al termine di una settimana complicata e a margine di una prestazione più che convincente, che ha riportato l’ambiente a vivere le emozioni della passata stagione. Una scossa vitale per la squadra, chiamata ora a dare continuità ai risultati per uscire dal periodo buio. Le prossime saranno ore necessarie anche per capire cosa succederà sulla panchina isolana. Il gruppo ha dimostrato di seguire le indicazioni e le richieste di Simone Corino, storico vice di Buonocore che ha raccolto l’eredità del mister dopo le dimissioni. Una compattezza raggiunta con il tempo e un legame staff-giocatori ormai solido, evidenziato altresì nel post-gara. “Corino conosce bene l’ambiente. Stiamo valutando la situazione serenamente. Ha dimostrato la sua bravura e intendiamo formalizzare tutto questa settimana per tranquillizzare tutti. Abbiamo fiducia totale nello staff che ha sempre lavorato bene”, ha spiegato il presidente Pino Taglialatela al termine della partita.

Potrebbero dunque non esserci stravolgimenti e la società andrebbe verso la saggia scelta di non modificare nulla in questa fase dell’anno. Intanto, alla ripresa bisognerà fare i conti anche con l’infermeria. Se da una parta l’Ischia è stata fortunata con il Gravina (in occasione del palo colpito dagli avversari con il risultato fermo sul 2-1, ndr), dall’altra sta pagando sul piano delle assenze: Zandri, Pastore e Florio hanno saltato il match per i rispettivi infortuni, Tuninetti ha alzato bandiera bianca nel corso del riscaldamento. Ai quattro si sono aggiunti Giacomarro e Maiorano che sono usciti anzitempo per problemi fisici. Condizioni da monitorare in vista dello scontro diretto con il Costa D’Amalfi, i gialloblu ritroveranno Gemito che ha scontato il turno di squalifica e tornerà a disposizione dell’allenatore.