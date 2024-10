Ischia, approvate altre due varianti per l’Auditorium “Poli”: interessano sia l’ingresso che la sala

I lavori di riqualificazione dell’Auditorium “Poli” all’interno del Centro Polifunzionale di Ischia in Via delle Ginestre si arricchiscono ancora di altre due perizie di variante, relative al lotto funzionale “ingresso” e allo stralcio funzionale “sala”.

Iniziamo appunto dall’ingresso. Qui il costo del progetto definitivo, che presenta un importo totale di 202.928,80 euro, è coperto dal mutuo assunto dal Comune con la Cassa Depositi e Prestiti. A maggio scorso i lavori sono stati affidati alla ditta “Scg Impianti & Costruzioni” di Acerra per un importo contrattuale di 144.048,78 euro oltre Iva. Ebbene, il rup ing. Luigi De Angelis ha relazionato sulla necessità di procedere ad una nuova perizia di variante redatta dal direttore dei lavori arch. Andrea Mattera.

Una seconda variante in corso d’opera che in questo caso non comporta costi aggiuntivi. Infatti il rup sottolinea che «l’importo totale dei lavori appaltati, in seguito alla predetta perizia variante, risulta invariato e ammonta a euro 149.963,32».

Ha dunque proposto l’approvazione alla responsabile del Servizio 6 Lavori Pubblici arch. Consiglia Baldino, che ha dato il via libera. Trasferiamoci nella sala, dove peraltro l’Amministrazione di recente ha anche approvato un progetto per incrementare il numero di pannelli fonoassorbenti.

Lo stralcio funzionale gode di un finanziamento di 500.000 euro della Città Metropolitana di Napoli, mentre per coprire il rimanente costo di 126.893 euro è stato contratto un mutuo di 100.000 euro con la Cassa Depositi e Prestiti, finanziando la parte rimanente con fondi di bilancio.

I lavori erano stati appaltati due anni fa all’impresa “SCG Impianti & Costruzioni” di Acerra per l’importo contrattuale di 472. 329,06 euro oltre Iva. Anche in questo caso il rup De Angelis ha proposto all’arch. Baldino l’approvazione della necessaria ulteriore perizia di variante redatta dal direttore dei lavori Mattera. Come per l’ingresso, la variante lascia invariato l’importo totale dei lavori appaltati, 512.153,52 euro. La responsabile dei Lavori Pubblici, recependo la proposta del rup, ha approvato la variante.