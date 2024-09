Ischia al doppio esame: oggi la sfida con il Fasano al Calise. Enrico Buonocore vuole i tre punti

Una domenica di cambiamenti, dalla location delle gare interne alla mentalità. L’Ischia Calcio affronta la quarta giornata del campionato di Serie D e sarà di scena di nuovo sull’isola. Niente trasferta sulla terraferma, ma il debutto stagionale al Mazzella è ancora rimandato: sarà lo stadio Calise di Forio ad accogliere la sfida contro il Città di Fasano. All’ombra del Torrione servirà la svolta.

Invertire il trend è il messaggio lanciato da mister Enrico Buonocore, Florio e soci devono accantonare le due sconfitte di fila per riprendere la marcia in classifica. La scarsa lucidità in attacco e le fragilità difensive hanno caratterizzato le ultime uscite dei gialloblù: sette gol subiti e zero fatti contro Martina e Virtus Francavilla.

Un rendimento negativo, distante dalle aspettative stagionali e dalla qualità dell’organico. Ad Ischia sbarca un avversario che non ha ancora vinto nel girone e che sta vivendo un periodo tutt’altro che brillante.

“Credo che le difficoltà del momento siano generali, dobbiamo migliorare un po’ tutto come squadra”, ha riferito Buonocore alla vigilia dell’incontro. Il gruppo andrà a misurarsi anche con un terreno di gioco differente dal Mazzella e dall’impianto di Casalnuovo, che ha ospitato le prime partite della nuova annata sportiva dell’Ischia. Bisognerà trovare subito feeling e le giuste misure con il rettangolo verde per esprimere la propria idea di calcio.

A condizionare tuttavia la settimana di avvicinamento al match è stata la questione “tifosi”.

Sono soltanto 199 i posti riservati alla tifoseria locale e l’ingresso sarà riservato ai soli possessori di abbonamento.

Essendo il numero di sostenitori superiore alla capienza, il club ha disposto la compilazione di un form pubblicato nella mattinata di sabato. È stato indetto un “click day” dove i supporters che si prenoteranno avranno diritto ad assistere alla partita, quelli che non riusciranno ad entrare nella capienza stabilita avranno la priorità per la prossima partita casalinga. Il settore ospiti invece resterà chiuso.

L’avversaria

Il Città di Fasano arriverà ad Ischia con l’intenzione di conquistare il primo bottino utile del campionato: la classifica, dopo tre turni, dice un punto ottenuto, un solo gol segnato e ben quattro subiti. I pugliesi, dopo il buon pareggio all’esordio contro la Fidelis Andria, sono stati battuti da Manfredonia e Gravina.

Il tecnico Gaetano Iannini ha presentato brevemente l’impegno di questo pomeriggio: “La squadra è delusa dal risultato di domenica, però abbiamo fatto una grandissima settimana. Ad Ischia mi aspetto una battaglia da ambo le parti perché anche loro vengono da due sconfitte. Siamo due squadre arrabbiate, sarà una partita dura e maschia”.

Confronto dal sapore speciale per Ignazio Battista, ex di turno che a Fasano ha lasciato un ricordo importante: con i biancazzurri il ventisettenne di Taranto ha disputato tre stagioni, indossando la casacca 102 volte e collezionando 22 gol. A dirigere la partita sarà Roberto De Paolis della sezione di Cassino, coadiuvato dagli assistenti Francesco Di Leo di Policoro e Federico Marvulli di Matera.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Buonocore ritrova Ballirano, ultimo innesto dei gialloblù; il terzino è rientrato in gruppo a margine di una brevissima esperienza vissuta nel napoletano con la maglia del Pompei e darà ulteriori soluzioni nel reparto arretrato, andando ad impreziosire altresì la batteria degli under. Lo staff non dovrebbe rivoluzione la formazione di partenza: si va ancora verso la conferma del 4-3-3, ma non sono escluse modifiche nei vari reparti.