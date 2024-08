Ischia, aggiudicati i lavori al costone di Sant’Anna. Lungo iter partito nel 2019

Il Comune d’Ischia ha aggiudicato i lavori per gli “Interventi di messa in sicurezza del costone a rischio idrogeologico sottostante la chiesa di Sant’Anna e ripristino della stradina di collegamento con la Torre di Michelangelo”. Un progetto che rientra nel Piano degli interventi di protezione civile approvato dalla Regione Campania a seguito degli eventi meteorologici eccezionali dei mesi di ottobre e novembre 2019 e i cui finanziamenti andranno a valere sui fondi del Pnrr. Al Comune di Ischia sono stati assegnati 969.833,96 euro. Si tratta in realtà di uno stralcio di quello che nelle previsioni dovrà essere un intervento più complesso.

E’ infatti intenzione dell’Amministrazione comunale «reperire ulteriori risorse al fine di completare l’intero percorso preesistente della stradina di collegamento della Torre di Michelangelo con la chiesina di sant’Anna anche ricorrendo a risorse di bilancio comunale». Al momento, dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta, la responsabile del Servizio 6 Lavori Pubblici arch. Consiglia Baldino aveva indetto la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori per l’importo complessivo di 641.325,27 euro. Gara espletata conprocedura negoziata senza bando sulla piattaforma TuttoGareprevia pubblicazione dell’avviso per manifestazione di interesse per individuare almeno cinque imprese. E le manifestazioni di interesse pervenute erano state 30, di cui solo 22 ammesse dal rup ing. Francesco Iacono.

Sta di fatto che entro le ore 9.00 del 3 luglio, termine ultimo per la ricezione delle offerte, è pervenuta un’unica offerta, dalla “Eurostrade” con sede a Soriano nel Cimino in provincia di Viterbo. Risultata aggiudicataria provvisoria per l’importo di 549.353,06 euro, al netto del ribasso offerto del 10,437%, per un importo contrattuale di 577.307,79 euro oltre Iva. Concluse positivamente le verifiche dei requisiti, la responsabile del Servizio 6 Lavori Pubblici arch. Consiglia Baldino ha dunque proceduto ad ufficializzare l’aggiudicazione, approvando il quadro tecnico economico con le economie di gara, che ammontano a 78.101,33 euro. Dopo un iter come al solito complesso, si potrà dare il via ai lavori di messa in sicurezza del costone.