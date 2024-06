Ischia, affidamento luci e audio per Sant’Anna

Dopo la novità dell’appalto per il servizio televisivo, il Comune di Ischia si è attivato per affidare anche il servizio per i “giochi di luce” e l’audio della Festa di Sant’Anna. La data dell’evento si avvicina e il tempo a disposizione per organizzare al meglio l’appuntamento impone una certa celerità. La responsabile del Servizio 3 dott.ssa Mariarosaria De Vanna ha pubblicato l’avviso esplorativo per manifestazioni di interesse per individuare gli operatori da invitare alla procedura negoziata. L’affidamento riguarda dettagliatamente il “Servizio di service audio/video/luci con relativa progettazione tecnica, trasporto/montaggio/smontaggio, allestimento ed esecuzione di proiezioni luminose, riproduzioni audio con l’amplificazione sonora nella baia di Cartaromana, per la serata del 26 luglio 2024 in occasione della manifestazione “Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna 92ma Edizione”.

La procedura negoziata con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà espletata sulla piattaforma TuttoGare del Comune. Il termine ultimo per la presentazione delle manifestazione di interesse è fissato per le ore 12.30 del4 luglio. Nell’avviso si specifica tra l’altro che l’affidatario «dovrà svolgere nei giorni antecedenti la manifestazione prove tecniche al fine di garantire la buonariuscita della manifestazione durante l’esecuzione del servizio previsto in Ischia Ponte a partire dalle ore 15.00circa del giorno 26 luglio p.v.serata»

Dovrà inoltre essere fornito il servizio di regia durante le prove e durante lo spettacolo. Viene anche riportato un elenco «del materiale occorrente con le caratteristiche tecniche, quali servizi minimi, perla manifestazione indicata», che però il Comune si riserva di integrare «in base alle esigenze che interverranno per la realizzazione dell’evento».