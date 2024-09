Inseguiva qualcuno con un bastone, tassista sospeso. Ennesima ordinanza a Casamicciola

Arriva l’ennesima sanzione a carico di un tassista reo di comportamenti poco civili. Dopo la sospensione a Casamicciola per il rifiuto della corsa e quella ben più pesante adottata dal Comune di Forio per aver inveito contro i colleghi e i tutori dell’ordine, un nuovo provvedimento adottato nella cittadina termale.

Una punizione anche “soft”, potremmo dire, alla luce dell’episodio descritto. Cinque giorni di sospensione della licenza per aver rincorso qualcuno con un bastone… L’ordinanza dirigenziale adottata dal responsabile dell’Area Tecnica ing. Gaetano Grasso richiama la Legge n. 21/1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e gli artt. 47 e 49 del Regolamento Comunale.

Grasso fa riferimento alla relazione di servizio della Polizia Municipale del 9 settembre, in cui viene evidenziato che “… A seguito di attività investigativa riguardante i fatti accaduti il 31/08/2024 e ripresi nel video dal quale si evince che il (tassista) rincorre qualcuno con un bastone, si è provveduto in data 7/09/2024 e successivamente in data 09/09/2024 ad escutere a sommarie informazioni» l’interessato.

La responsabilità risulta confermata, in quanto nell’ordinanza viene evidenziato che in conformità al Regolamento Comunale del servizio di trasporto pubblico non di linea «la licenza o l’autorizzazione è sospesa dal Responsabile dell’Ufficio Comunale competente nel caso di comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di utenti o colleghi, salvo quanto previsto all’articolo 50».

Preliminarmente all’adozione del provvedimento è stato assolto all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ma da parte del tassista “sotto indagine” «non sono pervenute memorie scritte entro i termini previsti ed indicati». Il procedimento è stato dunque chiuso e «considerato il persistere della violazione» evidenziato dal verbale della Polizia Municipale, ha adottato l’ordinanza che dispone: «La sospensione immediata temporanea, per 5 giorni a partire dalla data di notifica del presente atto, dell’attività di esercizio di servizio di trasporto pubblico non di linea».

La verifica dell’adempimento è demandata al Comando della Polizia Municipale, evidenziando che «la licenza di esercizio citata deve essere depositata presso il Servizio Attività Produttive di questo Ente per tutto il periodo della sospensione». Fioccano le punizioni, ma molti appartenenti alla categoria non mostrano di voler “cambiare costume”.