Incendio nella notte. Paura a Ischia: in fiamme 4 camper!

Un incendio nella notte ha tenuto impegnati gli agenti del commissariato di Ischia e i Vigili del Fuoco a Ischia, nei pressi del Polifunzionale. Ad andare in fiamme e destrare preoccupazioni sono state alcune roulette e un prefabbricato. Nessun ferito ma ingenti danni.

L’incendio, di natura colposa, si è sviluppato presso il Camping Paluba di via delle Ginestre. Sono andati in fiamme 4 camper di cui 3 abitati e le presone tutte indenne. Nessuno ha richiesto intervento dei sanitari. L’area non è stata posta sotto sequestro.

Un camper è stato dichiarato inagibile dai Vigili del Fuoco delimitando l’area con il tipico nastro bianco-rosso.