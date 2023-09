Incendio a Monte Cotto, evacuate 6 abitazioni

Un incendio di vaste dimensioni ha bruciato oltre sei ettari di arbusti e macchia mediterranea a Monte Cotto, zona collinare del comune di Barano d’Ischia. Le fiamme erano divampate nella mattinata di ieri e sembravano essere state estinte a seguito dell’intervento dei pompieri e di volontari ma, verso le 17, hanno ripreso vigore arrivando anche a minacciare alcune abitazioni.

Il fuoco ha continuato ad ardere a lungo tanto che è stato necessario far arrivare da Napoli due squadre di vigili del fuoco per dare supporto a quelli della caserma di Ischia già in azione; i dieci uomini di rinforzo, con due autobotti e due fuoristrada, sono partiti con l’ultima nave dalla terraferma per Ischia che ha mollato gli ormeggi da Porta di Massa con diversi minuti di ritardo proprio per imbarcarli.

Durante le operazioni di spegnimento per precauzione è stato deciso di evacuare sei case, minacciate da vicino dall’incendio, i cui abitanti hanno trascorso la notte presso parenti o amici. Attualmente le fiamme sono sotto controllo e non destano particolare preoccupazione; nel corso della mattinata comunque è previsto l’arrivo di un elicottero per effettuare lanci d’acqua dall’alto sui focolai ancora attivi e spegnere definitivamente l’incendio. Ancora sconosciute le cause dell’incendio anche se non si esclude la matrice dolosa. (ANSA).