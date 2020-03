Il sindaco annuncia “Cittadini lombardi “cacciati” da Procida”. Ma secondo quale ordinanza? Quale reato o violazione hanno commesso?

Stando alle norme attuali – e sia chiaro sono le leggi che vanno rispettate non la fobia delle popolazioni – è vietato lo sbarco di comitive di più di sei persone e non a due singoli passeggeri di un aliscafo.

Il primo rigo di questo post del sindaco di Procida, Dino Ambrosino, mi aveva tratto in inganno e, forse, ci sarà qualche screenshot di un mio post dove elogiavo il primo cittadino dell’isola di Graziella. Poi, però, soffermandomi su quello che è accaduto a Procida, mi è sorto un dubbio. Ma quale ordinanza o legge impedisce a questi cittadini della Lombardia di sbarcare a Procida? Quale legge ha costretto il loro rientro in terra ferma.

Stando alle norme attuali – e sia chiaro sono le leggi che vanno rispettate non la fobia delle popolazioni – è vietato lo sbarco di comitive di più di sei persone e non a due singoli passeggeri di un aliscafo.

Perché, allora, i vigili urbani di Procida li hanno bloccati? Quale norma è stata violata? Così, prima di leggere quello che ha scritto Ambrosino, è giusto chiosare in merito al decreto colabrodo di questo pessimo governo.

I cittadini che provengono dalla grande “zona arancione” si devono auto denunciare a andare in auto isolamento per 14 giorni,.

Ma chi è in vacanza, partito quando questo obbligo non era ancora in vigore, e gira per l’Italia (e anche dalle parte nostre) che deve fare? Deve rientrare in Lombardia subito o può continuare la sua vacanza o il uso viaggio?

Non si sa.

Però, se, davvero, questi due passeggeri della Lombardia non potevano restare a Procida perché “pericolosi, a questo punto non potrebbero restare neanche a zonzo per la città di Napoli o per la Regione. E, quindi, i vigili urbani di Procida avrebbero dovuto bloccarli e metterli in quarantena?

Quale legge ha seguito il comando vigili di Procida e quale il sindaco che annuncia questa operazione?

Vuoi vedere che la campagna elettorale inizia a prevalere sul buon senso?

Il post del sindaco. «Stiamo preparando – scrive Dino Ambrosino – una nota per la Prefettura e per la Regione Campania. È necessario che le biglietterie in terraferma, ed i presidi di controllo, stiano attenti a verificare la provenienza dei passeggeri.

I vigili urbani, nel corso della loro attività di controllo sul molo aliscafi, hanno bloccato due cittadini provenienti dalla Lombardia. Questi al Beverello hanno passato i soli controlli sanitari, che avevano avuto esito negativo. Quindi è falso che siano stati trovati positivi al coronavirus. I cittadini – continua il sindaco – sono stati immediatamente reimbarcati e la Capitaneria ha prontamente avvisato le forze dell’ordine di terraferma.»

Ancora una volta, secondo quale normativa? Secondo quale legge?