Il Real Forio fa tappa ad Aversa, oggi la sfida alla Real Normanna: è derby tra i fratelli Sanchez

Big match ad alta quota, ma anche sfida in famiglia. Una domenica speciale attende Carlo Sanchez e il suo Real Forio. I turchi, che condividono la seconda posizione con il Nola e a tre punti di distanza dalla capolista Afragolese, affrontano la Real Normanna allo Stadio Bisceglia di Aversa. La squadra, reduce da un percorso netto tra le mura amiche con sei vittorie consecutive, cerca conferme in trasferta dove ha totalizzato due successi, due pareggi e una sconfitta. L’obiettivo degli isolani è quello di migliorare anche il rendimento esterno, nell’ultima gara lontana dal Calise è arrivato uno 0-0 contro il Pomigliano in una partita sofferta.

Il prossimo avversario insegue in classifica e cerca punti per continuare la sua rincorsa. Per il mister biancoverde sarà una giornata particolare perché si ritroverà a sfidare il fratello Luigi, tecnico che prenderà posto sull’altra panchina. Un derby giocato già lo scorso febbraio, quando l’attuale trainer della Real Normanna era alla guida del Nola: match disputato all’ombra del Torrione e chiuso con il risultato di 1-1. “È l’allenatore più difficile da affrontare, non lo dico perché parliamo di mio fratello ma per la bravura, giocare contro di lui è complicato perché prepara bene le gare e farà una grande strada per le sue qualità”, spiega Sanchez in conferenza.

Poi la rivelazione sul futuro: “Un giorno lavoreremo insieme, sono convinto. È uno dei miei sogni, dei miei progetti. Vorrei lavorare in uno staff unico con lui. Faremo allenare papà o Mario, l’altro nostro fratello, e noi faremo i collaboratori. Lavoreremo insieme perché è un mio pensiero da un po’ di anni. Luigi è molto competente, ha qualità che ci completano. Siamo fratelli e ci amiamo”.

La guida dei turchi parla anche dell’avversario: “Sarà una partita difficile, complicata, come tutte quelle che abbiamo affrontato in questa prima parte di stagione. È un girone difficile, lo sapevamo. Domenica affronteremo un’altra grande squadra, composta da giocatori importanti. Alle spalle c’è una società solida che quest’anno ha fatto rinascere il calcio ad Aversa dopo le vicissitudini dello scorso anno”.

L’avversaria

Dalla delusione alla rinascita ambiziosa, tutto in pochi mesi. Dopo la parentesi della Casa Reale Holding, ad Aversa è subentrato il presidente Vincenzo Del Villano che ha dato il via al nuovo progetto in estate, attraverso l’acquisizione del titolo della Puteolana (oggi in Serie D, ndr). La Real Normanna, costruita per il vertice del campionato, arriva al match con uno svantaggio di tre lunghezze dagli isolani e di sei dalla vetta della classifica. Sono 23 i punti conquistati in 11 partite per un rendimento che dice sette vittorie, due pareggi e due sconfitte. Dopo un buon inizio di stagione con i successi ottenuti su Frattese e Montecalcio, la compagine di Luigi Sanchez ha subito due battute d’arresto contro Sessana e Gladiator, intervallate dal pari interno con l’Ercolanese. Poi cinque vittorie di fila contro Nola, Quarto, Frocalcio, Virtus Afragola e Sant’Anastasia. Nell’ultimo turno invece non sono bastati i gol di Serrano e Caso Naturale, la rimonta Micri (2-2, ndr) ha rallentato la rincorsa. “Siamo partiti bene, con grossa umiltà.

Poi abbiamo subito il ritorno degli avversari e, nel momento di difficoltà, abbiamo avuto poca forza per ripartire. Per portare punti a casa dobbiamo essere una squadra operaia”, sono le parole rilasciate dall’allenatore granata dopo l’ultima uscita. Tanti i calciatori di qualità per la formazione casertana che si candida ad essere una delle protagonista della stagione.

I convocati

Sono venticinque i giocatori convocati da Carlo Sanchez per l’impegno di domenica. Tra i calciatori a disposizione si rivede il difensore Tedesco. I biancoverdi non possono fare a meno del tandem offensivo Mosca-Castagna: i due attaccanti vivono un momento di forma importante e saranno punti di riferimento anche nella prossima gara. A centrocampo potrebbe trovare continuità Aniceto, Sogliuzzo e Arrulo invece dovrebbero completare il pacchetto. Da valutare le condizioni di Di Lorenzo, recuperato dall’infortunio, e l’eventuale impiego di Cittadini. Nel reparto arretrato Di Costanzo e Cabrera sono in vantaggio sui compagni per difendere la porta di Mazzella. Andrea Kilian Pina della sezione di Como sarà l’arbitro della gara. Gli assistenti saranno Julian Giunta di Ercolano e Giuseppe Francesco Maiello di Nola.

La gara

Domenica 17 Novembre 2024, Ore 14:30

Campo Bisceglia – Aversa

La terna arbitrale

Andrea Kilian Pina, Como;

Julian Giunta, Ercolano;

Giuseppe Francesco Maiello, Nola

I convocati

Portieri: Mazzella, Re, Santaniello

Difensori: Cabrera, Delgado, Di Costanzo, Iaccarino, Iacono, Pistola, Tomasin, Tedesco

Centrocampisti: Aniceto, Arcamone, Di Lorenzo, Di Meglio, Arrulo, Pelliccia, Peluso, Sogliuzzo

Attaccanti: Acosta, Buono, Castagna, Cittadini, Mosca, Verde P.