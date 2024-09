Il Real Forio all’esame Frattese, gara di Coppa da dentro o fuori

Avvio di stagione e tour de force, il Real Forio torna subito sul terreno di gioco per la terza ed ultima giornata della fase a gironi della Coppa Italia di Eccellenza. La squadra di Carlo Sanchez, che ha aperto il suo anno sportivo con il pareggio sul rettangolo verde del Montecalcio (al gol di Acosta su rigore ha risposto Giliberti, ndr), attende la Frattese per il match in programma nell’infrasettimanale.

Non si gioca al Calise, ma al campo sportivo Don Luigi di Iorio di Barano, questo pomeriggio (ore 15.30): in palio c’è la qualificazione alla fase successiva della competizione. Partita da dentro o fuori per i turchi che mettono nel mirino anche l’esordio in campionato, previsto nel weekend sulla terraferma per la sfida alla corazzata Ercolanese. “Il pareggio lascia un po’ di amaro in bocca perché avremmo potuto portare a casa i tre punti e affrontare meglio la partita casalinga”, ha spiegato l’allenatore biancoverde al termine della gara in terra flegrea. Il suo gruppo però pensa alla gara di oggi e non si nasconde: “Dobbiamo battere la Frattese per avanzare in Coppa e faremo tutto il possibile a Barano”.

La neopromossa nerostellata sbarcherà sull’isola con l’intenzione di conservare il primato nella mini-graduatoria del girone. La truppa di Angelo Valerio è reduce da circa dieci giorni di lavoro e da una buona prestazione al debutto contro la compagine allenata da Diego Armando Maradona Jr. Una vittoria di misura, ma utile per balzare in vetta alla classifica: le reti di Percuoco e Di Mauro hanno regolato i biancazzurri e archiviato la pratica lo scorso 25 agosto. Come per il Real Forio, anche la Frattese guarda al primo impegno di campionato, in casa contro la Real Normanna, in uno dei big match di giornata.

Mister Valerio, a margine del successo contro il Montecalcio, ha commentato: “È un buon punto di partenza, ma possiamo fare molto di più. Pensiamo di arrivare ad Ischia meglio rispetto ad oggi, nella composizione e nella profondità della rosa, oltre alla condizione atletica.

Affrontiamo una squadra che molti non considerano tra le candidate ai playoff e non capisco il motivo. Giocheremo contro un avversario allenato da un tecnico forte ed esperto, un maestro per tanti. Poi parliamo di una formazione di qualità e importante in Eccellenza, sarà una partita complicata sull’isola”. La società nerostellata si è mossa molto sul mercato e ha rinforzato notevolmente la rosa con innesti di spessore: esperienza e tecnica per i bianconeri che si sono assicurati anche le prestazioni di Ciro Poziello, assoluto colpo da novanta per il reparto arretrato. Come si articola la competizione? I dodici gironi composti da tre società si svolgono con la formula “all’italiana”, con gare di sola andata.

In caso di parità di punti conseguiti da due o anche tutte le società, al termine delle gare del primo turno, la vincitrice del girone viene determinata tenendo conto, in successione: dell’eventuale classifica avulsa, della differenza tra reti realizzate e subite, del maggior numero di reti realizzate. Nell’ipotesi di perdurante parità, si qualificherà al secondo turno la società con minor numero di penalità, in ordine alla graduatoria della Coppa Disciplina, relativa alle gare del primo turno della fase regionale di Coppa Italia Dilettanti 2024/2025. In caso di parità, tra due o più società, del minor numero di penalità, si procederà al sorteggio che sarà eseguito presso il Comitato Regionale. Accederanno al secondo turno, oltre alle dodici società prime classificate, anche le migliori quattro società seconde classificate. Esclusa la possibilità di un arrivo a pari merito tra Forio e Frattese, ai biancoverdi servirà una vittoria per il sorpasso in classifica e per accedere alla fase successiva della Coppa Italia.

A dirigere il match sarà Giovanni Vinoso della sezione di Nola, coadiuvato da Giuseppe Peluso e Pietro de Cicco.

La gara

Mercoledì 4 Settembre 2024, Ore 15:30

Stadio “Di Iorio”, Barano d’Ischia

La terna arbitrale

Giovanni Vinoso (Nola);

Giuseppe Peluso e Pietro De Cicco (Nola)

i convocati

Portieri: Mazzella, Santaniello

Difensori: Cabrera, Delgado, Di Costanzo, Iaccarino, Iacono, Pistola, Tomasin

Centrocampisti: Aniceto, Arcamone, Di Lorenzo, Di Meglio, Fernandes, Peluso, Sogliuzzo, Verde G

Attaccanti: Acosta, Buono, Castagna, Cittadini, Mosca, Raia, Verde P.