Il gemellaggio Serrara Fontana- Waldkirchen compie 48 anni, festa nel segno di “Bobby”

Anche quest’anno si celebra il compleanno del Gemellaggio più “bello” di tutti, quello tra la comunità di Serrara Fontana e gli amici della Baviera di Waldkirchen. Questa mattina, puntuale, il ritrovo si è tenuto – come sempre d’altronde – nel parcheggio di Cava Grado a Sant’Angelo intorno alle 12.30.

Il nutrito gruppo tedesco, unito dall’affetto e dall’amicizia con la comunità di Sant’Angelo in particolare che partì dalla “famosa” trasferta con il piccolo “Bobby”, il pony che percorse gli oltre 1000 chilometri che separano le due località. La comitiva tedesca è composta da oltre 50 amici e hanno raggiunto l’isola sia in aereo, sia in bus e molti di loro resteranno sull’isola fino al prossimo 31 agosto.

Numerosi gli impegni, le visite e gli intrattenimenti previsti nella settimana: passeggiata all’Epomeo con visita al Museo e all’Eremo e di San Nicola con spuntino offerto dall’amministrazione, visite al Castello Aragonese, a Sorgeto, al tramonto foriano, a Cavascura, a Lacco Ameno e non potrà mancare il tradizionale giro in barca. Mercoledì 28 agosto, invece, la comitiva sarà ricevuta al municipio di Serrara Fontana per il saluto ufficiale del Sindaco Irene Iacono e di tutta l’amministrazione.