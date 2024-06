Il Comune di Lacco Ameno rinforza l’organico per il 2024

Giacomo Pascale assume, sia pure a tempo determinato. Sei posti da coprire, di cui quattro nella Polizia Municipale, uno al IV Settore e uno al III, tutti con profilo professionale di istruttore. Assunzioni previste nel PIAO 2024-2026 e nel correlato piano del fabbisogno del personale per il triennio approvati dalla Giunta e specificamente per il 2024. La responsabile del I Settore Risorse Umane Lucrezia Galano ha indetto le tre procedure selettive per titoli, prova scritta (quiz) e prova orale e pubblicato i relativi bandi.

La prima selezione riguarda i quattro agenti di Polizia Municipale con contratto a tempo pieno e determinato a carattere stagionale. I requisiti specifici per l’ammissione indicano come titolo di studio il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Ma non la conoscenza della lingua inglese, come previsto negli altri due casi… La commissione esaminatrice sarà nominata dal responsabile della Polizia Municipale. Qualora il numero dei candidati ammessi sia superiore a 50, verrà effettuata una preselezione attraverso quiz a risposta multipla il cui contenuto è da riferirsi ad argomenti di cultura generale e/o attitudinali. I primi 30 verranno ammessi alla prova scritta, che consiste in domande a risposta multipla su materie specifiche.

I candidati che supereranno la prova scritta con almeno 21/30 saranno ammessi alla prova orale, che verterà sulle medesime materie oggetto della prova scritta e «sulla storia e monumenti dell’isola d’Ischia con particolare riferimento alla toponomastica, storia e monumenti del Comune di Lacco Ameno». Senza la conoscenza dell’inglese, però, sarà difficile fornire informazioni ai turisti stranieri…

L’eventuale preselezione è fissata per il 4 luglio alle ore 11,30 presso la palestra “Valentino Aceti” in Via Fundera.La prova scritta per il 4 luglio alle ore 15.00 sempre presso la palestra. In caso non sia necessaria la preselezione, il quiz si svolgerà alle ore 11,30 del 4 luglio. La prova orale è in programma l’8 luglio alle ore 10,00 presso la sala consiliare. L’orario di lavoro per gli assunti è stato in mediamente 36 ore lavorative settimanali «prioritariamente nella fascia oraria (serale-notturna) di maggiore necessità di servizio».

CONOSCENZA DELL’INGLESE PER I TECNICI

La seconda selezione è finalizzata all’assunzione nell’ambito del IV Settore Edilizia Privata e Urbanistica di una unità con profilo professionale di Istruttore Tecnico (ex cat. C) e con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno. Requisiti richiesti. Per quanto attiene i titoli di studio «diploma di Geometra o diploma di Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio o equipollenti oppure titolo di studio superiore (laurea vecchio/nuovo ordinamento in ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria ambientale, architettura, urbanistica); oppure altri titoli di studio equivalenti/equipollenti a quelli elencati esclusivamente ex lege»; conoscenza della lingua inglese e conoscenza di base dell’uso del personal computer e delle applicazioni più diffuse.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal responsabile del IV Settore. Anche in questo caso, in presenza di oltre 50 candidati ammessi, verrà effettuata una preselezione e i criteri di ammissione alla prova scritta sono gli stessi. Il quiz verterà su materie specifiche per l’edilizia privata ed urbanistica. Con medesimi criteri ci sarà l’ammissione alla prova orale. L’eventuale preselezione si terrà il 5 luglio alle ore 9,00 presso la palestra “Valentino Aceti”; la prova scritta lo stesso giorno e nella stessa sede alle ore 13,30 (in assenza di preselezione si svolgerà invece alle ore 9.00). La prova orale è fissata per il 9 luglio alle ore 9,00 presso la Sala Consiliare. L’orario di lavoro sarà di 36 ore settimanali.

LE COMMISSIONI

Infine la selezione per l’assunzione nel III Settore Lavori Pubblici e Demanio di un Istruttore Tecnico con contratto di lavoro a tempo determinato e part time al 50%. I titoli di studio richiesti sono i medesimi della selezione per il IV Settore, come anche la conoscenza dell’inglese e le conoscenze di base informatiche. In questo caso la commissione sarà nominata dal responsabile del III Settore. Identiche le modalità di ammissione alla prova scritta e a quella orale. Le materie su cui verterà il quiz sono le stesse che per l’assunzione al IV Settore.

Quanto al calendario delle prove, l’eventuale preselezione è fissata per il 5 luglio alle ore 11,30 presso la palestra “Valentino Aceti”; la prima prova scritta lo stesso giorno alle ore 15.00 (con anticipo in caso di mancata preselezione); la prova orale il 9 luglio alle ore 14.00. Trattandosi di contratto part-time, l’orario di lavoro sarà di 18 ore settimanali. In tutti e tre i casi le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica tramite il portale del reclutamento “InPA” entro il termine perentorio delle ore 23:59 del 2 luglio. Le graduatorie finali di merito stilate al termine delle procedure rimarranno valide per la durata stabilita dalla normativa e potranno essere utilizzate anche da altri Comuni per assunzioni a tempo determinato.

Gli avvisi specificano ad ogni modo che «l’Amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere ad alcuna assunzione». Alla luce della precedente “sofferta” esperienza che però riguardava la famosa progressione tra vigilesse, la Galano ha prestato attenzione ad alcuni aspetti rilevanti, come la nomina delle commissioni da parte dei responsabili di Settore e la pubblicazione dei bandi sul portale del reclutamento “InPA”.

Per i vigili niente inglese

«… sulla storia e monumenti dell’isola d’Ischia con particolare riferimento alla toponomastica, storia e monumenti del Comune di Lacco Ameno». Ma non è prevista la conoscenza della lingua inglese…