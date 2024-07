Il comune di Barano ha intimato a David Di Costanzo di riaprire il parcheggio dei Maronti

Lo “sciopero” del parcheggio di Barano ha avuto un aggiornamento. Nella diffida firmata dal dirigente del SUAP, il dott. Luigi Mattera, si fa presente che “con S.C.I.A., acquisita al prot. com. n. 3797 del 11.05.2022, l’intestatario della ditta individuale comunicava il subingresso nell’attività di rimessa di veicoli a pagamento in località Maronti.

Considerato che: – pur essendo un’attività privata, la rimessa di veicoli è ad uso pubblico e, sia per la sua collocazione che per la circostanza che in zona ci sono solo due parcheggi per la sosta dei numerosi veicoli che si recano all’arenile dei Maronti, rientra tra i servizi di “interesse pubblico” e collettivo nei mesi estivi; – una chiusura non motivata e non comunicata con un congruo preavviso è in palese contrasto con il citato interesse pubblico e collettivo, tenuto conto della funzione che tale attività svolge nei mesi estivi; – inoltre la chiusura della rimessa senza preventiva comunicazione a questo Ufficio provoca un serio problema di congestionamento, non avendo potuto gli Uffici comunali organizzare il deflusso dei veicoli che arrivano in loco; si rende noto che l’intestatario della ditta è tenuto a comunicare al Servizio SUAP eventuali chiusure o sospensioni dell’attività, in considerazione dell’interesse pubblico e collettivo che essa riveste nei mesi estivi, soprattutto quando si è consapevoli che una sospensione volontaria nel weekend di luglio provochi gravi disagi alla cittadinanza, ai turisti e alle Forze dell’Ordine”

Il comune di Barano, inoltre, avverte il titolare del parcheggio che, nonostante l’attività sia svolta da un privato, si tratta di un “servizio di interesse pubblico e collettivo nei mesi estivi. In caso contrario si adotteranno i conseguenti provvedimenti di legge”