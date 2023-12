Il caso di Mattia. Domenico De Siano: “Non è il tempo delle divisioni. Forza piccolo!”

Lacco Ameno resta scossa ai fatti di questo pomeriggio. Dopo le parole del sindaco Pascale, anche il leader della minoranza, il sen. Domenico De Siano è intervenuto a margine dell’esecuzione del dispositivo di collocamento in casa famiglia del piccolo “Mattia””

“Quello che oggi pomeriggio si è vissuto a Lacco Ameno mi addolora come uomo, come padre e come nonno. Non è il caso di fare commenti politici, tuttavia, spero che per il piccolo “Mattia” possa iniziare un percorso, sicuramente doloroso, ma anche di ripresa. In questa vicenda abbiamo perso tutti! Ha perso la nostra comunità, ha perso la famiglia, ha perso lo Stato. Ma questo è il momento di non giudicare e di non dividerci come tifoserie. Spero che presta si spengano i riflettori e che la giusta privacy e la giusta riservatezza possa consentire a tutti di ritrovare se non la pace o l’armonia, almeno il contegno che tutta questa vicenda merita.

Forza piccolo Mattia, Lacco Ameno è con te! “