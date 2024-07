Il 4 luglio 2024 apre a Barano il primo punto vendita Coop

Il 4 luglio sull’Isola d’Ischia aprirà un nuovo punto vendita Coop Affiliato Alleanza 3.0. Lo store di oltre 800 mq, che apre il passo alla meravigliosa spiaggia dei Maronti, è sito in via Croce Testaccio, 1, nel comune di Barano D’Ischia, in grado di intercettare local e turisti tutto l’anno. Un vero e proprio inno alle bellezze paesaggistiche campane unito alla tradizione e all’innovazione dell’insegna Coop e alla produzione locale.

La proposta commerciale del nuovo store Coop pone il suo focus sui reparti freschi e freschissimi, con un’importante selezione gastronomica. Presenti anche libero servizio e surgelati, presidiati dalla presenza costante del prodotto a marchio Coop con oltre 1000 referenze. La private label Coop incarna la soluzione a bisogni specifici e diviene valore aggiunto non solo per gusto ma soprattutto per l’universo di valori etici e sociali che porta con sé.

Oltre all’attenta scelta assortimentale il punto vendita Coop sarà vicino a specifici segmenti di clientela con numerosi servizi e promo in store come: La Coop Card, il circuito fidelity interno del Master Franchising Campano, che darà la possibilità a tutti i clienti che effettueranno la sottoscrizione di accedere a promozioni e iniziative speciali a loro dedicate; Sconto del 10% su tutta la spesa per gli over 65 ogni mercoledì; Il servizio di telefonia mobile Coop Voce con pacchetti promozionali studiati per ogni fascia di età; Omaggi come shopper bag Coop con la sottoscrizione della Coop Card e prodotti a marchio Coop a fronte di una piccola spesa di 15€; Cashback nell’innovativa formula “Spendi & Riprendi” che darà la possibilità di ricevere un buono del valore di 5€ su una spesa di 5€ sul prodotto a marchio utilizzabile dal 15 al 17 luglio su una spesa minima di 25€.

L’obiettivo è coniugare, dunque, servizi e assortimenti mirati per garantire un’esperienza di acquisto su misura per i clienti locali e i turisti, con un occhio ai pillar di vicinanza al territorio e alla comunità locale che Le Due Sicilie srl, con l’insegna Coop, mira a corroborare in regione.