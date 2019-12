I disegni della scuola media di Ischia per gli auguri di Natale della Guardia Costiera

Anche quest’anno gli alunni della Scuola Media Scotti sono stati coinvolti nella

realizzazione del biglietto di auguri di Natale della Guardia Costiera di Ischia. A tutta

la platea scolastica, a inizio dicembre, è stato chiesto di realizzare un disegno che

unisse il Natale con la tematica ambientale. Tra i numerosi disegni, tutti significativi,

ne sono stati scelti cinque che rappresenteranno gli auguri della Guardia Costiera di

Ischia. A risultare vincitori i disegni di Giulia Trani ed Eleonora Artiano della 3 N,

Martina Trani della 2 C, Nicola Stella della 1 B ed Enza Mosca della 1F.

Nella mattinata odierna, nel tradizionale scambio di auguri con la Preside Monti, il

biglietto di auguri è stato donato da una delegazione della Guardia Costiera alla

Dirigente e agli studenti vincitori.

Anche questa semplice iniziativa rientra nel progetto plasticfree, che ad inizio anno

scolastico è stato avviato dalla Scuola Scotti in collaborazione con il Comune di

Ischia, l’Associazione Marevivo e la Guardia Costiera.

«È un’iniziativa nata lo scorso anno per sensibilizzare i giovani alla tematica

ambientale. È bello vedere l’entusiasmo con cui, ogni anno, partecipa la scuola.

Questi disegni rappresentano dei piccoli messaggi sulla consapevolezza dei giovani

su una tematica importante quale quella ambientale. Anche per i disegni che non

sono stati scelti per il biglietto di auguri, troveremo insieme alla Scuola l’occasione

per esporli al pubblico.». Così il Comandante della Capitaneria di Porto di Ischia, TV

Andrea MELONI.