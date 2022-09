GODURIA ISCHIA. Scalzato il Savoia: Padin, Mattera e Scalzone regalano un’altra vittoria.

La celebrazione del Centenario, i festeggiamenti per un traguardo storico e gli impegni legati al campo. La settimana movimentata dell’Ischia va in archivio con la partita contro il Savoia, valida per la quarta giornata del Girone A di Eccellenza, allo Stadio Piccolo di Cercola. Dopo aver messo alle spalle la dilagante prestazione offerta contro l’Albanova, la squadra gialloblù scende nuovamente sul rettangolo da gioco per affrontare gli oplontini. Un match insidioso tra due realtà consolidate nel panorama calcistico campano. Imbattuti nei primi tre turni, gli isolani sono alla ricerca di un risultato utile nella seconda trasferta del campionato: alimentare il ruolino di marcia è l’obiettivo della truppa di mister Enrico Buonocore. Rispetto alla sfida con i casertani, il tecnico ischitano opera un solo cambio nell’undici di partenza: Ballirano fa rifiatare Pesce. Confermata, dunque, la squadra che si è imposta al Mazzella.

L’intensità del confronto è alta fin dalle battute d’avvio, l’approccio è migliore per la compagine ospite che si affaccia in avanti con una serie di tentativi. Ci prova il reparto avanzato, con Padin in splendida forma che prova a beffare la retroguardia dei Bianchi. Anche dalle retrovie arrivano le conclusioni, con Arcamone e Trofa che accompagnano la manovra corale. Nel momento migliore dei gialloblù, però, i biancoscudati passano in vantaggio. È Strazzullo al 15’ a pescare lo spazio giusto per battere Mazzella e siglare l’1-0 locale.

L’occasione più ghiotta per gli uomini di Buonocore è costruita dagli attaccanti, ma il reparto arretrato del Savoia allontana la minaccia con un ottimo intervento in chiusura sulla linea di porta. Il gol del pari per l’Ischia è nell’aria e si concretizza nella parte centrale della frazione iniziale. Ci pensa ancora Padin, reduce da due marcature siglate all’Albanova, a timbrare il cartellino al 27’ con una deviazione vincente che supera Landi. La replica dei padroni di casa è affidata al destro di Scarpa da calcio piazzato: il capitano di Antonio Barbera calcia dal limite, ma manda di poco a lato. I valori in campo si equivalgono, lo spartito tuttavia è chiaro: Simonetti e soci provano a fare la partita, mentre gli oplontini rispondono con un gioco di rimessa e ripartenza. Nelle fasi finali del primo tempo, gli isolani cercano di sfruttare le palle inattive dalla bandierina: il punteggio non cambia ulteriormente, all’intervallo persiste la parità con le due formazioni comunque abili a sbloccarsi in zona offensiva. Al riposo è 1-1 a Cercola.

Al rientro in campo, l’Ischia è più determinata e mette alle corde il Savoia che, dal canto suo, non riesce a bucare Landi nuovamente. L’atteggiamento degli ospiti è giusto, sale in cattedra anche il cinismo nelle giocate d’attacco. Premiata al 66’ è l’iniziativa di Mattera, autore di un gran primo tempo e tra i più ispirati in una giornata che evidenzia solo aspetti positivi. Il 21 di Buonocore è bravo a farsi trovare pronto all’appuntamento per il raddoppio su azione condotta da Trofa e Padin. Una fiammata concreta che dà una spallata decisa al big-match e obbliga i Bianchi a reagire. Una vera e propria risposta non c’è, nonostante qualche sostituzione decisa a sconvolgere il piano tattico della disputa. I gialloblù sono concentrati e convincenti, non si lasciano impensierire dalle idee degli avversari. Nella parte conclusiva dell’incontro, all’86’, è l’ex Scalzone a proteggere il pallone dal limite dell’area e scaricare un mancino chirurgico verso la porta difesa da Landi. Prima marcatura per l’attaccante che non aveva mai messo a segno un gol con la casacca gialloblù. Risultato in ghiaccio (1-3) e partita virtualmente archiviata già prima del triplice fischio. Nel finale, la squadra ischitana resta a trazione anteriore e sfiora il poker ancora con Scalzone. Alla fine del recupero di circa quattro minuti esplode la gioia, il gruppo di Buonocore si conferma solido e aspira a posizioni nobili di classifica.

Una vittoria di carattere e di consistenza contro un Savoia chiamato a un ruolo da protagonista nel torneo. Le qualità dell’Ischia fuoriescono allo Stadio Piccolo, la prova odierna evidenzia l’ottimo momento atletico e mentale della brigata. Quarto risultato utile consecutivo per il club neo-centenario (batte in esterna i biancoscudati dopo venticinque anni) e terza vittoria in campionato: il team del presidente Taglialatela aggancia momentaneamente la vetta della classifica in solitaria. Sono 10 i punti collezionati dagli ischitani nella competizione: Padin e compagni volano in testa alla graduatoria del Girone A di Eccellenza e attendono i risultati di Villa Literno e Sporting Club Ercolanese. Il prossimo turno, inoltre, riserverà un’altra gara non semplice e nuovamente in trasferta: il prossimo avversario, infatti, sarà il Pomigliano allo Stadio Ugo Gobbato. Una settimana di lavoro in totale fiducia e tranquillità per l’Ischia che dovrà affrontare il secondo esame di fila distante dal fortino del Mazzella.