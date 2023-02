Giovan Battista Castagna coordinatore isolano di Forza Italia

Giovan Battista Castagna, già sindaco di Casamicciola Terme (eletto due volte nel 2014 e 2019) è il nuovo coordinatore di Forza Italia per l’isola d’Ischia. La nomina è stata firmata dal coordinatore provinciale di Napoli, on. Annarita Patriarca, che nel conferirla a Castagna si è detta certa che l’impegno e il prezioso contributo dell’ingegnere casamicciolese consentiranno di lavorare insieme ad un nuovo ed importante progetto.

Giovan Battista Castagna, ingegnere, così si è espresso nel commentare la nomina: «E’ un’investitura che mi lusinga davvero tanto e che premia anche la mia lunga militanza in Forza Italia. L’isola d’Ischia può contare su un elettorato moderato che in un passato più e meno recente spesso ha visto proprio in FI un punto di riferimento: l’obiettivo è ampliare la base e soprattutto costituire circoli comunali in grado di essere punto di riferimento per i cittadini e fare così da impulso per le problematiche che attanagliano una realtà come quella insulare che spesso paga questo disagio di natura territoriale. Ringrazio chi ha avuto fiducia in me, lavorerò per ripagare tutte le aspettative riposte».

Castagna ha poi voluto sottolineare «il dialogo e la continua interlocuzione avuta con gli esponenti di Forza Italia ed i rappresentanti del governo soprattutto in relazione alla grave catastrofe del 26 novembre che ha colpito l’isola e soprattutto Casamicciola. Un lavoro che ha portato buoni risultati ma che non bastano per ovviare a tutte le criticità emerse e i danni prodotti dalla furia devastatrice della natura. Un’attività portata avanti in silenzio e lontano dai riflettori, come nello stile del sottoscritto e della nostra squadra, ma che ha prodotto i frutti auspicati. E questo non può che essere riconosciuto, considerando il modo in cui Casamicciola e l’isola furono trattati dopo il sisma del 2017 da chi all’epoca era al governo del paese. Ecco, credo che in determinate circostanze non bisognerebbe mai “peccare” di memoria corta…»