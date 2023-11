Giosi assume ancora, arrivano 2 assistenti sociali

La stagione delle assunzioni di Giosi Ferrandino a Casamicciola terme non è ancora terminata. Dopo i concorsi banditi di cui vi abbiamo raccontato ieri, quelli per l’assunzione di 4 amministrativi e 4 tecnici, il comune di Casamicciola ha bandito anche il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti – area dei funzionari e della elevata qualificazione – profilo assistente sociale (ex cat. d) a tempo indeterminato e part time al 50.

Il comune di Casamicciola, in esecuzione alla propria determinazione n. 693 del 21 novembre 2023, in ottemperanza al vigente piano dei fabbisogni del personale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 20/07/2023; avviata con esito negativo la procedura di mobilità e applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di concorsi pubblici, a condizione che siano dichiarate al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso (genere maschile 100 %, genere femminile 0 %) ha stabilito di applicare il titolo di preferenza del genere meno rappresentato, rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 2 unità – Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione – Profilo Assistente Sociale (ex cat. D) – a tempo indeterminato e part time al 50 %.

Il concorso è riservato a chi è in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea Magistrale ai sensi DM 270/2004 – Laurea Specialistica ex DM 509/99 o Laurea del vecchio ordinamento in Servizio sociale e Politiche Sociali o equipollenti; iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali. La domanda di partecipazione al Concorso pubblico dovrà essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente per via telematica, accedendo attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID – CIE – CNS), al portale reclutamento inPA raggiungibile al seguente link: www.inpa.gov.it. Le domande dovranno essere obbligatoriamente presentate, a pena di esclusione, entro le ore 23:59 del decimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Bando nel sito www.inpa.gov.it