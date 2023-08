Gigi Finizio a Forio: “Amo quest’isola da sempre!

Cresce l’attesa per l’evento dell’estate foriana con Gigi Finizio presso il Belvedere del Soccorso il prossimo 16 agosto. Da uno dei posti più suggestivi dell’isola la grande scommessa dell’amministrazione guidata dal Sindaco Stani Verde in collaborazione con la Edizioni Musicali Spai di Tonino e Gianni Esposito. La macchina organizzativa è già al lavoro da giorni per una serata che si preannuncia ricca di magia. Sarà un’occasione unica per assistere ad un concerto dell’amatissimo cantautore napoletano e farsi ammaliare poco prima da uno dei tramonti più belli dell’isola.

In un’arena sotto le stelle per una serata “in riva al cuore” di Ischia, partirà un abbraccio collettivo mai come quest’anno forte e necessario, un abbraccio reale che da Forio avvolgerà tutta l’isola d’Ischia.

Gigi Finizio promette una serata da “mille e una note” sarà un concerto per inguaribili romantici e non solo, durante il quale l’amatissimo artista snocciolerà i suoi più grandi successi, dai più recenti agli evergreen, coinvolgendo il pubblico come solo lui riesce a fare. Da “Fammi riprovare” ad “Amore amaro”, passando da “Per averti”, “Più che posso” e “Lo specchio dei pensieri”, “Solo lei” e l’ultima hit “Perché tu sei” scritta per la fiction di Canale 5. Sono solo alcuni dei brani protagonisti dell’atteso live, i suoi concerti rappresentano un’occasione imperdibile per gli amanti della buona musica.

“Amo l’isola d’Ischia da sempre”, dichiara Finizio, “Sono felicissimo ed anche un po’ emozionato di riaccendere i riflettori della musica da uno dei posti più incantevoli dell’isola, iI Belvedere del Soccorso è una location di una bellezza che toglie il fiato, per quella sera sarà un po’ come il salotto di casa mia, ma sotto le stelle, dove cercheremo di creare quella magia tra me, il pubblico, la mia voce, il mio racconto”.

In un’estate non facile, Forio è l’unico comune ad affermarsi come player principale delle destinazioni isolane e questo va a merito della sua classe dirigente ed imprenditoriale che ha fortemente creduto in questo progetto così come a tutte le altre iniziative previste durante il mese di agosto a cominciare dalla manifestazione “7 km di tramonto”.

Biglietti disponibili sul circuito TicketOne, Radio Partner dell’evento è CRC.