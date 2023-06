Gianfranco Nappi presenta “Frammenti di storia della civiltà del grano e del pane e altri saggi sul cibo”

Il Circolo Georges Sadoul Isola d’Ischia, il Centro Studi Isola d’Ischia, con il patrocinio della Regione Campania hanno organizzato, per venerdì 16 giugno la presentazione del libro di Gianfranco Nappi che raccoglie Frammenti di storia della civiltà del grano e del pane e altri saggi sul cibo.

L’autore, dedicando il lavoro al padre e ai nuovi dannati della terra decimati nel Mediterraneo, avvia la sua narrazione con l’odierna tragica vicenda bellica del blocco delle navi cariche di cereali nel porto di Odessa per poi spaziare nella storia delle civiltà Mediterranee risalendo ai primordi dell’agricoltura e al ruolo svolto da grano e pane. La termina con un punto interrogativo davanti alla parola futuro, dato un presente slegato dalla memoria storica e dominato da una inconcepibile Economia dello Spreco. Dove si sta raggiungendo un limite, forse di non ritorno, nella dissipazione delle risorse umane e naturali favorendo una planetaria combinazione perfetta tra crisi sociale e ambientale come le vicende dello scorso 26 novembre a Casamicciola possono ricordare.

Discuteranno, alla presenza dell’Autore e coordinati da Ciro Cenatiempo, Franco Mattera, Francesco Rispoli e Sergio Vellante portatori di saperi, maturati in esperienze e percorsi culturali diversi ma che hanno sempre studiato, amato e vissuto Ischia, nell’utopia di vederla in futuro un riferimento di Eco-sostenibilità per le isole minori del Mediterraneo.