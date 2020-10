Giacomo Pascale: “Domani appuntamento a Piazza Santa Restituta (ore 20.00). Intanto già siamo a lavoro!”

“Stiamo lavorando incessantemente per gettare le fondamenta dell’amministrazione che guiderà, saldamente, la popolazione di Lacco Ameno per i prossimi cinque anni.

Tre punti fermi in agenda da cui partire: scuola, ricostruzione e pacificazione sociale. La mia squadra ha un’energia enorme e non vede l’ora di dimostrare quel che vale e soprattutto dar seguito agli impegni presi. Le tante strette di mano date durante questi mesi, per noi, valgono quanto i contratti stipulati dal notaio.

Oggi, ad esempio abbiamo affrontato la questione del campo sportivo. Lo dico chiaramente, certamente non è nostra intenzione far rimanere chiuso il campo! I nostri ragazzi hanno bisogno di svolgere attività fisica: “mens sana in corpore sano”recitava un detto latino!

Ovviamente aggiornero’ costantemente sull’evolversi della vicenda. Un’amministrazione sana deve essere credibile. E per essere credibile deve essere trasparente. E la trasparenza si ottiene con la pedissequa comunicazione dell’attività che svolgiamo.

Intanto stiamo lavorando all’evento di domani, sabato: a Piazza Santa Restituta (ore 20) ringrazieremo la nostra Comunità per la fiducia accordataci (ovviamente nel pieno rispetto delle normative anti-covid)”.

Così in una nota Giacomo Pascale, Sindaco di Lacco Ameno.