Gagliarda e di cuore, ma la prestazione non basta: l’Ischia si arrende alla capolista Nocerina

ISCHIA-NOCERINA 0-2

Serie D – Girone H – 8a Giornata

Un risultato bugiardo che cancella (o quasi) l’ottima prestazione, durata oltre settanta minuti. Una gara approcciata bene, giocata con la mentalità giusta, ma caratterizzata da due disattenzioni costate la quarta sconfitta in campionato. Il Calise condanna ancora l’Ischia Calcio che in tre partite disputate a Forio ha collezionato soltanto un punto. Poco, troppo poco. Continua il periodo altalenante per la squadra che, tuttavia, mostra di nuovo ottime cose dopo il successo ottenuto al Comunale di Ugento.

Contro la capolista Nocerina torna anche Enrico Buonocore in panchina: il mister, scontata la lunga squalifica, guida i suoi ragazzi da bordocampo. Il tecnico gialloblu ridisegna un po’ il suo scacchiere: è una sorta di 4-4-1-1 quello che si vede sul terreno di gioco, dal primo minuto c’è la novità Buono a completare il reparto con Giuseppe Mattera, Chiariello e Florio davanti a Iannaccone. Confermati Giacomarro, Tuninetti e Patalano a centrocampo, con Giovanni Mattera largo a destra a definire la linea. In attacco Quirino si muove alle spalle di Talamo. I ritmi della gara non sono alti in apertura, ma l’intensità del match è buona. Subito grande approccio alla sfida per il portiere isolano che neutralizza un tentativo offensivo dei molossi, pronti ad innescare Ferrari. All’8’ arriva la prima occasione del derby: gli isolani sbagliano la costruzione, D’Agostino recupera la sfera e verticalizza per Ferrari che calcia da posizione defilata, trovando sulla traiettoria l’attento Iannacone che blocca.

Spinti dai 200 tifosi giunti al Calise per supportarli, gli uomini di Buonocore alzano il baricentro e nel corso della frazione iniziale occupano stabilmente la metà campo avversaria. Ci prova Quirino sugli sviluppi di un calcio piazzato, la deviazione non è perfetta e Wodzicki neutralizza in presa alta. Al 18’ chance per Buono: il difensore si incarica della battuta di una punizione, il sinistro è preciso e diretto verso lo specchio della porta, ma il portiere rossonero vola e smanaccia in corner. Sull’altro versante angolo per gli ospiti, D’Agostino inventa e Silvestri colpisce di testa, Iannaccone disinnesca centralmente. Al 24’ Quirino avanza e conclude dalla trequarti, il pallone viene respinto dai molossi e Patalano lo raccoglie: destro dai trenta metri e traiettoria alta. I gialloblu prendono coraggio e crescono con il passare dei minuti, poco prima della mezz’ora di gioco Giovanni Mattera addomestica una palla dalla corsia opposta e appoggia per Giacomarro: il centrocampista non trova il bersaglio. Al 32’ altro tentativo, questa volta timido, dell’ex Procida. La Nocerina replica con un’incornata di Silvestri, ancora su iniziativa di D’Agostino. La giocata aerea si spegne sul fondo, poi l’arbitro ferma il gioco per posizione irregolare. Al 41’ l’Ischia va a pochi centimetri dalla rete.

Su una palla inattiva calciata benissimo da Giacomarro, l’ex Talamo stacca e di testa manda sul legno. Passano solo sessanta secondi e i padroni di casa recuperano il possesso, Tuninetti manca di poco il bersaglio da buona posizione. Soffre la compagine di Novelli che costruisce l’ultima chance del primo tempo con un destro al volo di Faiello. Il ritmo dell’incontro si abbassa nella ripresa, le due formazioni lottano nella zona centrale del rettangolo verde e non si registrano grandi occasioni. Buonocore non cambia interpreti ad inizio secondo tempo, Novelli rivoluziona parzialmente il suo undici in appena un quarto d’ora. Al 66’ destro di Giacomarro dopo un corner battuto da Buono, nessun problema per Wodzicki. Sul capovolgimento di fronte ripartenza dei rossoneri con D’Agostino che allarga per il neo entrato Vono, bravo ad accentrarsi e a chiamare in causa Iannaccone che para senza troppe difficoltà. Gli isolani rispondono con una staffetta, Castagna e Battista prendono il posto di Quirino e Buono per aumentare il peso offensivo della squadra.

Al 76’ nuovamente Giacomarro tenta di impensierire il portiere avversario, l’azione riparte e la Nocerina passa in vantaggio. Marquez, appena entrato sul terreno di gioco, mette in crisi la retroguardia e Vono costringe Iannaccone ad intervenire, sulla ribattuta arriva Grandis che spinge in rete e sblocca il risultato. Buonocore si affida a Gadaleta e Padulano, all’88’ episodio dubbio in area rossonera: uscita non impeccabile di Wodzicki che entra in contatto proprio con Gadaleta, il pallone giunge a Battista che insacca. Il signor Grieco ravvisa un’azione fallosa sull’estremo difensore molosso e non convalida la rete tra le proteste ischitane. Nel finale i gialloblu vanno in forcing alla ricerca del pareggio e si espongono al contropiede della truppa di Novelli. Marquez vince il duello con Giuseppe Mattera e scappa in campo aperto: Iannaccone lo ipnotizza, la sfera passa e ancora Marquez ha la possibilità di segnare a porta vuota. È il sigillo sul derby, la Nocerina consolida il primato mentre l’Ischia si ferma per la quarta volta in questo campionato. Nel prossimo turno, domenica 27 ottobre, è in programma il confronto con il Francavilla in Sinni.

Il tabellino

Ischia (4-4-1-1): Iannaccone; Florio, Chiariello (81′ Gadaleta), Mattera Giu., Buono (71′ Battista); Mattera Gio., Tuninetti, Giacomarro Patalano (88′ Padulano); Quirino (71′ Castagna); Talamo. A disposizione: Zandri, Ballirano, Trofa, Montanino, D’Anna. Allenatore: Buonocore

Nocerina (4-3-3): Wodzicki; Padalino (46′ Fraraccio), Silvestri, Lomasto, Tempre; Cristiani (60′ Grandis), Basualdo (46′ Provenzano), Gerbaudo; Faiello (60′ Vono), Ferrari (74′ Marquez), D’Agostino. A disposizione: Pirrò, Giacinti, Sparandeo, Fabbricatore. Allenatore: Novellino

Arbitro: Paolo Grieco di Ascoli Piceno

Assistenti: Alfieri di Prato e Melnychuk di Bologna

Marcatori: 76′ Grandis (N), 94′ Marquez (N)

Ammoniti: Padalino, Fraraccio (N)

Angoli: 6-4

Durata: 46’ pt, 49’ st

Spettatori 200 per limitazione capienza dello Stadio Calise di Forio