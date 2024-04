Fuga romantica a Rimini: cosa fare in una vacanza dedicata alla coppia

Devi fare un regalo alla tua dolce metà per il compleanno o semplicemente hai voglia di fare un gesto che dimostri il tuo affetto, evita di comprare prodotti più o meno preziosi. Per quanto un gioiello o un capo di vestiario siano sempre ben accolti, oggi viviamo in un’epoca in cui abbiamo oggetti in abbondanza e poco tempo per utilizzarli. Meglio quindi ritagliarvi una parentesi da trascorrere insieme e regalare qualcosa che vi faccia vivere una esperienza coinvolgente.

Un’ottima idea è un viaggio, ma spesso di fronte a questo pensiero arrivano diverse preoccupazioni: quanto tempo servirà? E soprattutto quanti soldi? Ferma tutto e cambia prospettiva: per godersi una fuga romantica non è necessario preparare il passaporto né individuare il più costoso degli alberghi. Basta scegliere una destinazione italiana che offra servizi di alta qualità e per tutte le esigenze, e in questo la Romagna ha un ruolo da protagonista. Inoltre puoi sfruttare una delle offerte hotel Rimini per rientrare nel tuo budget e trovare il soggiorno più adatto per te e il tuo partner. Sbrigati quindi tutti i dettaglia tecnici, non resta che scoprire come riempire la tua fuga romantica a Rimini.

Le terme

Cosa c’è di più rilassante delle Terme? Lo sapevano anche gli antichi Romani, che qui avevano costruito un complesso di cui si possono ammirare dei resti. Oggi esiste invece il moderno centro Rimini Terme, che affaccia direttamente sul mare Adriatico, in località chiamata in maniera descrittiva Miramare, l’unico centro di tutta la Regione a utilizzare direttamente l’acqua del mare per i trattamenti.

Una opzione adattissima a un weekend di coppia, per passare qualche ora fra sauna, piscine e massaggi, per poi trascorrere il resto del tempo, rigenerati nel fisico, passeggiando sul lungomare e prendendo un aperitivo.

La movida riminese

Non per tutte le coppie l’idea di vacanza coincide con il puro relax: c’è chi ama divertirsi e fare festa fino a notte. E Rimini ha molto da offrire in questo senso. Intanto potete trovare diverse discoteche, anche direttamente sulla spiaggia, aperte per gran parte della notte. Se invece volete restare in città la vostra destinazione è Borgo San Giuliano. Un tempo il quartiere dei pescatori, è oggi una zona molto caratteristica, con case dai muri colorati, un labirinto di vicoli tortuosi e murales a ogni angolo; a tutto questo si aggiungono ovviamente locali e ristorantini tipici, che rendono quest’area la sede della movida riminese.

Degustazioni enogastronomiche

Uno dei piaceri di una vacanza è godersi la cucina tipica locale, gustando i sapori della tradizione oppure provando qualcosa di nuovo. Visto che siete in Romagna, perché non puntare su una degustazione enogastronomica? Ci sono percorsi dedicati ai vini che partono dalle vigne dell’entroterra, oppure eventi legati ai celeberrimi salumi di questa regione. Con un occhio al calendario potrai trovare sagre di ogni genere, da quelle che offrono ricette a base di cinghiale fino ad arrivare al pesce, dal fritto misto al pese azzurro tipico de mediterraneo. E ovunque, avrete la certezza di mangiar bene e trovare una accoglienza calorosa.