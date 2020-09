Fronte di Piazza. Sarà un altro week end di comizi a Lacco Ameno

Ugo De Rosa | Per De Siano è un momento in cui “bisogna rendersi conto di cosa dover fare per il futuro della nostra comunità”, per Pascale, invece, è un appello a “uomini e donne libere”.

Inizia lo sconto Domenico De Siano con la sua “Sempre per Lacco Ameno” questa sera in Piazza Santa Restituta, replicherà Pascale, invece, domenica sera in Piazza Pontile.

DE SIANO

Entra sempre più nel vivo la campagna elettorale per l’elezione del Sindaco del Comune di Lacco Ameno. La lista “Sempre per Lacco Ameno” informa che oggi, sabato 12 settembre, vi sarà un incontro in piazza Santa Restituta alle ore 20.

“Un appuntamento importante – dichiara Domenico De Siano, candidato alla carica di Sindaco di Lacco Ameno – Soprattutto perché è importante prendere parte alle elezioni del prossimo 20 e 21 settembre, tappa fondamentale per il nostro paese. Dobbiamo partecipare tutti e tutti dobbiamo renderci conto di cosa dover fare per il futuro della nostra comunità, per programmare il futuro nostro e dei nostri figli.

C’è bisogno di un concorso di idee per il nostro futuro. Vi aspettiamo”.

PASCALE

Vogliamo solo uomini e donne libere al nostro appuntamento di domenica: sara’ un agora’ importantissimo

Eccoci! Ormai la rivoluzione è in atto, non prendiamoci in giro. Abbiamo creato un caso: il caso “Lacco Ameno”, dove una squadra di cittadini ha deciso di non mollare, di non indietreggiare, di non piegarsi o girarsi dall’altro lato. In poche parole, di non avere paura. Se ne parla ovunque, sui giornali come nei bar di Paese.

Noi non abbiamo paura e ci stiamo mettendo la faccia anche per chi ha paura. Perché, senza fare troppi giri di parole, le cose stanno proprio così. Abbiamo le mani libere e una forte dignità che non ce le incatena a nessun compromesso. Ci fa schifo il voto a comando, ci fa schifo il do ut des, ci fa schifo il sentimento di rassegnazione che alberga in molti nostri concittadini. A tutto questo, noi anteponiamo i nostri valori di uomini e donne liberi, e pragmaticamente il programma che stiamo costruendo per la Lacco Ameno del futuro.

Il nostro appello è agli uomini e alle donne che non abbassano gli occhi quando si guardano allo specchio, il nostro appello è a chi ritiene che questa “terra un giorno sarà bellissima”, citando Paolo Borsellino. A voi ci rivolgiamo, a voi uomini e donne libere!

E’ il momento di fare la rivoluzione, quella piu’ grande: quella che inizia dentro di noi. Siate liberi, siate uomini, siate donne. A voi, e solo a voi, vi invitiamo domenica sera, alle 20.00, presso Piazza Pontile a Lacco Ameno. Abbiamo organizzato un Agorà partecipato che non dimenticherete facilmente!

Buona serata, Uomini e Donne libere!