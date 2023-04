Frana Ischia, il Commissario Legnini predispone il Piano degli interventi urgenti per Casamicciola

La Conferenza dei Servizi ha espresso un unanime parere favorevole al Piano degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico del Comune di Casamicciola presentato dal Commissario Straordinario, rispettando i tempi previsti dal decreto Ischia varato dal Governo il 3 dicembre del 2022 e approvato dal Parlamento.

Il poderoso documento, di oltre 600 pagine, con l’indicazione delle priorità che costituiranno il primo stralcio di attuazione degli interventi, sarà approvato con ordinanza del Commissario Straordinario, dopo aver acquisito un parere più dettagliato dell’Autorità di Bacino che, nella seduta di oggi, ha espresso un preliminare parere favorevole, le eventuali osservazioni da parte della Regione Campania e un approfondimento da parte dei Centri di Competenza e delle Università riguardanti gli effetti degli interventi programmati sulla mitigazione del rischio per le persone.

Il piano presentato oggi, previsto dall’articolo 5 ter del decreto-Ischia, fa seguito al Piano degli interventi di Somma urgenza, già varato con una apposita ordinanza dal Commissario delegato due mesi fa e che prevedeva opere per un importo complessivo di 47 milioni nella prima fase.

Nel corso della Conferenza dei Servizi, il Commissario ha voluto ringraziare i Dipartimenti universitari, i Centri di competenza e gli esperti che hanno contribuito al documento, con il prezioso lavoro di coordinamento del vicecommissario, Gianluca Loffredo e l’importante supporto di Claudio D’Ambra e dei dirigenti della Struttura commissariale, Vincenzo Albanese e Antonio Longo. In particolare, il Commissario ha voluto sottolineare il determinante contributo dei professori Domenico Calcaterra, Marco Di Ludovico, Francesco Guadagno, Domenico Pianese, Andrea Prota, Giovanni Pugliano, Antonio Saracino, Francesco Silvestri e Pasquale Versace.

“Oggi abbiamo compiuto un ulteriore passo lungo il percorso di riduzione del rischio idrogeologico di Casamicciola con la condivisione del Piano-programma degli interventi strutturali più urgenti che costituiranno oggetto di una ordinanza di approvazione e di attuazione del primo stralcio che emanerò prima possibile, dopo aver acquisito il parere dettagliato dell’Autorità di Bacino e gli approfondimenti individuati dalla Conferenza dei Servizi – ha commentato Legnini – Il lavoro svolto dalle Università e dalla struttura commissariale è stato molto complesso e rappresenta un avanzamento fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio”.

Una volta approvato e definito il Piano per Casamicciola, ha concluso Legnini, “verificheremo con i Centri di competenza e le Università in che modo completare questa opera di pianificazione per gli altri Comuni dell’isola di Ischia”.