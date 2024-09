Forio, via libera alle quattro assunzioni nell’Ufficio di staff

E’ in dirittura d’arrivo la procedura per le quattro assunzioni nell’ufficio di staff del sindaco e della Giunta di Forio. Nel dettaglio si procederà alconferimento di due incarichi a tempo determinato e part time al 50% profilofunzionario contabileex categoriaD, un incarico a tempodeterminatoepart time al50%profilofunzionario amministrativo ex categoria De un incarico a tempo determinato e parttime all’80% profilo istruttoreamministrativoexcategoriaC.

Così aveva infatti deliberato la Giunta approvando il “Piano integrato di attività e organizzazione-PIAO” triennio 2024/2026, contenente appunto il piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2024/2026. Le quattro assunzioni sono state previste per l’annualità 2024. Era stato dato mandato al responsabile del II Settore di predisporre gli avvisi per l’espletamento delle procedure. Stilato un elenco dei candidati con i relativi curricula, l’ultima parola come è noto spetta al sindaco, trattandosi di incarichi di carattere fiduciario.

Alla responsabile ad interim del IV settore-Ufficio personale dott.ssa Gabriella Galasso era stato affidato il compito, «prima dell’eventuale assunzione dei candidati individuati di procedere alla verifica delle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti dichiarati e curare l’adozione degli atti concernenti l’assunzione». Adesso Stani Verde ha effettuato la sua scelta e ha trasmesso i nominativi dei candidati individuati per gli incarichi (le cui generalità non sono riportate in determina), demandando appunto alla Galasso l’accertamento dei requisiti richiesti per l’assunzione.

E la responsabile del IV Settore ha provveduto, determinando «di accertare, pertanto, che dall’esame delle domande presentate i candidati in premessa individuati hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’assunzione; di dare atto che l’ufficio personale si riserva la verifica dei requisiti di cui sopra attraverso l’acquisizione di documentazione specifica; di dare atto, altresì, che i requisiti generali e specifici devono essere posseduti, a pena di esclusione, sia alla data di scadenza del termine stabilito nel citato avviso sia all’atto della sottoscrizione del contratto di lavoro».