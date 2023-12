Forio, variante per i lavori in via Mons. Filippo Schioppa

Ugo De Rosa | A Forio anche i lavori di messa in sicurezza di via Mons. Filippo Schioppa “beneficiano” di una perizia di variante. Un intervento del costo complessivo di 127.335,24 euro, di cui 104.424,32 per i lavori. Il costo è in massima parte coperto dal contributo previsto per i Comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche.

Nel 2022 i lavori erano stati affidati alla ditta locale “Murziello costruzioni e pitturazioni di Mendella Antonio” per l’importo complessivo di 101.328,70 euro.

Dopo la consegna a novembre 2022, l’intervento è iniziato, ma sta di fatto che il direttore dei lavori ha poi rappresentato al rup arch. Marco Raia «l’opportunità di realizzare gli allacci delle linee fecali nere presenti su via Mons. Schioppa nel tratto oggetto di intervento, che risultavano allo stato incanalate all’interno dell’alveo tombato insistente sulla sopracitata via, e non ancora allacciate alla fognatura nera di recente realizzazione in quanto non reperiti alla profondità di posa di progetto di 1.90 m, il tutto al fine di ridurre possibili futuri interventi sui marciapiedi;

Che altresì appariva opportuno valutare una modifica nella finitura delle zanelle (cls- pietra lavica) con realizzazione n. 13 aiuole e procedere alla ripavimentazione anche nei tratti dei marciapiedi a raso; Che per quanto su descritto e rappresentato, in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavorazioni ulteriori e diverse da quelle originariamente previste nel progetto principale ed eseguire variazioni non sostanziali ad alcune lavorazioni il tutto descritto con dettaglio nella relazione di variante».

Una perizia di variante per un miglioramento dell’intervento, che comporta un incremento dell’importo contrattuale pari a 8.999,86 euro, ma il cui costo trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto.

Raia ha dunque proposto l’approvazione al responsabile del I Settore ing. Luca De Girolamo, che ha proceduto in tal senso.