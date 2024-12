Forio, rilievo topografico per Cava dell’Isolat

Il Comune di Forio ha necessita di individuare con certezza il limite demaniale nell’area della spiaggia di Cava dell’Isola e il responsabile del Servizio Porto – Demanio e verde Pubblico arch. Giampiero Lamonica ha proceduto ad affidare incarico esterno.

Per la verità aveva anche valutato la possibilità di impiegare personale in organico, ma non ha ricevuto alcun riscontro o riscontri negativi dai vari responsabili di Settore accertando dunque «l’impossibilità da parte del personale in organico presso le competenti aree del settore a svolgere le prestazioni professionali di che trattasi e valutata la necessità di ricorrere a professionisti esterni considerata anche la notevole mole di adempimenti di carattere tecnico giuridico a cui gli uffici del settore devono dare seguito».

Lamonica ha quindi proceduto con affidamento diretto dell’incarico professionale per “rilievo topografico con restituzione grafica e fotografica ed apposizione di termini in località Cava dell’Isola”. Per le vie brevi ha richiesto un preventivo al geom. Vincenzo Salvato, che ha offerto 1.800 euro oltre Cassa. Offerta ritenuta congrua e vantaggiosa e si è proceduto ad affidare il servizio per la spesa complessiva di 1.890 euro.