Forio, riaperti i termini per la Fiera di San Vito

Dopo averla apparentemente conclusa, il Comune di Forio ha riaperto la procedura per l’assegnazione degli stand per la “nuova” fiera di San Vito che si terrà in occasione della festa patronale dal 13 al 16 giugno. Decisione necessaria per “coprire” tutti gli stand che si è deciso di allocare a via Monticchio. In ossequio a quanto stabilito dall’Amministrazione, con la volontà di valorizzare i prodotti tipici dell’artigianato e dell’agricoltura locali e “aprendo” allo street food, la responsabile del Servizio Tributi, Attività Commerciali e produttive, Suolo Pubblico, Turismo e Tempo libero dott.ssa Francesca Iacono aveva approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione di stand e posteggi.

E’ stato previsto in particolare «che il numero di stand da assegnare saranno n. 35 della misura mt. 4×4 mt. da collocare in via Monticchio + n. 5 posteggi per dolciumi da collocare a cura del Comando di Polizia Municipale, ciascuno con un costo di 600,00 euro a carico degli assegnatari, che comprende il costo del suolo pubblico e della fornitura di energia elettrica; che n. 35 stand per la fiera di San Vito saranno installati in Via Monticchio; che nell’ambito del noleggio degli stand verrà prevista la figura di un coordinatore tecnico che avrà funzioni di gestione degli stand, di controllo e vigilanza degli stessi al fine di garantire la massima pulizia ed il decoro della manifestazione; gli stand saranno individuati come segue: n. 7 posteggi alimentari con possibilità di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande rientranti nella tipologia di prodotti tipici regionali; n. 10 posteggi di prodotti alimentari rientranti nella tipologia di prodotti nazionali e/o internazionali; n. 9 posteggi di prodotti di artigianato locale, regionale e nazionale; n. 9 posteggi di prodotti non alimentari di vario genere. n. 5 posteggi per dolciumi da collocare a cura del Comando di Polizia Municipale».

L’avviso pubblicato stabiliva «che il numero di stand da assegnare saranno n. 35 della misura mt. 4×4 mt. da collocare in via Monticchio + n. 5 posteggi per dolciumi da collocare a cura del Comando di Polizia Municipale, ciascuno con un costo di 600,00 euro a carico degli assegnatari, che comprende il costo del suolo pubblico e della fornitura di energia elettrica». Scaduti i 15 giorni di pubblicazione, le istanze pervenute sono state esaminate dalla apposita commissione presieduta dal responsabile del V Settore arch. Giampiero Lamonica e composta dal responsabile del IX Settore dr.ssa Filomena Schioppa e dall’istruttore amministrativo dott.ssa Elisabetta Colella. Al termine dei lavori, la Iacono aveva dunque approvato l’elenco dei non ammessi e le graduatorie stilate dalla commissione. Sta di fatto che su via Monticchio il numero di ammessi copriva solo 27 stand. Di qui la riapertura dei termini decisa dalla Iacono.

Nell’ultima determina, infatti, evidenzia proprio che «a seguito di approvazione delle graduatorie risultano vacanti n. 8 stand in via Monticchio, così divisi: n. 3 stand per tipologia alimentare senza somministrazione; n. 5 stand per tipologia non alimentare di vario genere». I termini dell’avviso pubblico sono stati dunque riaperti fino alle ore 12.00 del giorno 5 giugno, esclusivamente per quegli 8 stand da installare a via Monticchio. Alla luce dell’urgenza di procedere «per la buona riuscita della fiera di San Vito le domande verranno valutate in ordine di arrivo al protocollo seguendo il criterio temporale di ricezione con scadenza alle ore 12.00 del 05/06/2024». All’inizio della festa patronale manca ormai veramente poco e di qui la necessità di procedere con urgenza, sperando di riuscire a coprire i posti vacanti.