Forio, quattro vigili stagionali dalla graduatoria di Barano dal 14 giugno al 13 ottobre

Via libera a Forio all’assunzione dei vigili stagionali, “prelevati” dalla graduatoria del Comune di Barano. La necessità di rinforzare il Corpo è stata segnalata al comandante Giovangiuseppe Iacono dall’avv. Salvatore Serpico, consigliere delegato alla Polizia Municipale, che ha evidenziato «l’esigenza di maggiore presenza di personale sul territorio durante il periodo di più intenso afflusso turistico nonché la necessità di attivazione di controllo sugli sversamenti abusivi di rifiuti». Queste prime quattro assunzioni a tempo pieno e determinato per il periodo dal 14 giugno al 13 ottobre, dunque per quattro mesi, vengono come è prassi finanziate con gli introiti delle contravvenzioni. Non è escluso che con l’inoltrarsi della stagione estiva si renda necessario un ulteriore potenziamento del Corpo.

Le esigenze sono quelle richiamate anche negli anni scorsi: «Assicurare un maggior monitoraggio del territorio comunale, soprattutto al fine di contrastare l’abbandono di rifiuti ad ogni angolo delle strade, in spregio alle ordinanze sindacali che regolamentano gli orari per il conferimento dei rifiuti solidi urbani su tutto il territorio comunale e le modalità della raccolta differenziata, la quale garantisce una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuove il recupero degli stessi; assicurare un maggior controllo del territorio, soprattutto nelle giornate festive, che l’attuale dotazione organica del Comando di Polizia Municipale non consente; fornire ausilio qualificato all’attività all’area di vigilanza a causa del notevole flusso di persone e veicoli che si manifesta in occasione dell’avvento dell’imminente periodo di festività stagionali; incrementare il controllo delle ordinanze sindacali allo scopo di reprimere efficacemente e sanzionare i contravventori, oltre a far fronte ai numerosissimi, delicati e quasi sempre obbligatori compiti della Polizia Municipale».

Non avendo Forio una propria graduatoria, si è fatto ricorso allo scorrimento di quella approvata a Barano dopo il concorso indetto nel 2022 per l’assunzione di cinque unità a tempo parziale al 50% ed indeterminato di istruttore amministrativo di vigilanza posizione giuridica C. Da Dionigi Gaudioso è arrivato ovviamente il benestare. Inizialmente solo uno degli interpellati aveva manifestato la propria indisponibilità, mentre gli altri si erano dichiarati disponibili. Fatto sta che dopo l’adozione dell’apposita determina da parte del comandante, anche Giorgio Mattera ed Emanuele Mazzella hanno rinunciato. E sono stati prontamente sostituiti proseguendo lo scorrimento della graduatoria baranese con Mario Scozio e Francesco Del Piano. Dopo la determina di rettifica e integrazione i quattro vigili stagionali assunti a Forio (salvo ulteriori “colpi id scena”) sono Galano Alessandro, Buono Giovanni, Scozio Mario e Del Piano Francesco.